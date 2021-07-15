AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan 15 Temmuz gazisi çifte ziyaret - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gazi olan Münire ve Bahri Aydın çiftini ziyaret etti.

Aydın çiftinin Keçiören ilçesindeki evlerini ziyaret eden Yıldırım'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve milletvekilleri eşlik etti.

Yıldırım, 15 Temmuz gecesinde, Münire ve Bahri Aydın'ın, darbecilerin ateşine karşı korkusuzca mücadele ettiğini belirtti.

Bahri Aydın da darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatarak, "Ben ZPT'nin önüne geçerek 'Tank bizim, tüfek bizim, bunlarla bizi mi vuracaksınız?' diye sordum. Bunun üzerine sol tarafta ve üst tarafta duran teröristler aynı anda ateş ettiler. Biri karnımdan, biri ayağımdan vurdular." dedi.

Darbecilerin kendisini vurmak için tekrar geldiğini, o sırada eşinin önüne geçtiğini anlatan Bahri Aydın, "Eşim 'Adamı vurdunuz, ben bu milletin anasıyım, siz bu vatanın evladı değil misiniz?' diyor. Daha sonra onu da vuruyorlar." diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın "15 Temmuz gecesi dışarı çıkmaya nasıl karar verdiniz?" sorusunu Bahri Aydın, "Sizin sayenizde, siz söylediniz. Saat 22.30-23.00 gibi 'demokrasiye sahip çıkın' dedin." şeklinde cevapladı.

Yıldırım, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, gazilere sağlıklı ömürler diledi.

Ziyarette Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin de şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.