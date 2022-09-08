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Binali Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Binali Yıldırım, enerji sorunu yaşayan Avrupalılara seslendi: Türkiye'ye gelin hem insanımız hem iklimimiz sıcak - Son Dakika

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