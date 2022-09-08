Binali Yıldırım, enerji sorunu yaşayan Avrupalılara seslendi: Türkiye'ye gelin hem insanımız hem iklimimiz sıcak - Son Dakika
Üye Girişi

Binali Yıldırım, enerji sorunu yaşayan Avrupalılara seslendi: Türkiye'ye gelin hem insanımız hem iklimimiz sıcak

08.09.2022 15:14

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, enerji sorunu yaşayan Avrupalıları Türkiye'ye davet etti. Yıldırım, "Buraya gelsinler, hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Kışı Türkiye'de geçirelim." dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığınca Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partiye yeni katılanlara rozet taktı.

"GELİN KIŞI TÜRKİYE'DE GEÇİRELİM"

Şu an dünyanın gündeminde olan Rusya-Avrupa enerji krizine de değinen Yıldırım, enerji sorunu yaşayan Avrupalıları Türkiye'ye davet etti. Yıldırım, "Buraya gelsinler, hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye'de geçirelim." dedi.

"TURİZM SEKTÖRÜ 2019 ÖNCESİNE DOĞRU ADIM ADIM İLERLİYOR"

Yıldırım, Antalya'nın denizi, doğası, bereketli topraklarıyla dünyanın en güzel şehirlerinden olduğunu söyledi. Bu sene turizm sektörünün ciddi anlamda canlandığını, 2019 öncesine doğru adım adım ilerlediğini vurgulayan Yıldırım, "Gelen misafir başına katma değer de yüzde 50 artmış. Yani daha az gelse bile getirisi daha fazla. Kaldı ki daha fazla gelecek. 1000 dolara yaklaşmış misafir başına gelir." diye konuştu.
YORUMLAR
500
Bakan Bilgin: EYT de sözleşme sorunu da önümüzde, çözüyoruz (2) Bakan Bilgin: EYT de sözleşme sorunu da önümüzde, çözüyoruz (2) AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da üye katılım töreninde konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da üye katılım töreninde konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım, enerji sorunu yaşayan Avrupalılara seslendi: Türkiye'ye gelin hem insanımız hem iklimimiz sıcak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 17:17:34. #1.11#
SON DAKİKA: Binali Yıldırım, enerji sorunu yaşayan Avrupalılara seslendi: Türkiye'ye gelin hem insanımız hem iklimimiz sıcak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement