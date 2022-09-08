AK Parti Antalya İl Başkanlığınca Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partiye yeni katılanlara rozet taktı.
"GELİN KIŞI TÜRKİYE'DE GEÇİRELİM"
Şu an dünyanın gündeminde olan Rusya-Avrupa enerji krizine de değinen Yıldırım, enerji sorunu yaşayan Avrupalıları Türkiye
'ye davet etti. Yıldırım, "Buraya gelsinler, hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye'de geçirelim." dedi.
"TURİZM SEKTÖRÜ 2019 ÖNCESİNE DOĞRU ADIM ADIM İLERLİYOR"
Yıldırım, Antalya'nın denizi, doğası, bereketli topraklarıyla dünyanın en güzel şehirlerinden olduğunu söyledi. Bu sene turizm sektörünün ciddi anlamda canlandığını, 2019 öncesine doğru adım adım ilerlediğini vurgulayan Yıldırım, "Gelen misafir başına katma değer de yüzde 50 artmış. Yani daha az gelse bile getirisi daha fazla. Kaldı ki daha fazla gelecek. 1000 dolara yaklaşmış misafir başına gelir." diye konuştu.
Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Binali Yıldırım, enerji sorunu yaşayan Avrupalılara seslendi: Türkiye'ye gelin hem insanımız hem iklimimiz sıcak - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.