Ekinci'nin işletmesinin ilk bal hasadını yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Maşallah, balda hiç katkı maddesi, tatlandırıcı yok, tamamen Refahiye yaylalarının birbirinden güzel florası ve çiçekleriyle yapılmış bir bal görüyoruz. Bu bal tam bir şifa kaynağı. Rabb'im emeklerinizi boşa vermesin. Allah bereket versin." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı - Son Dakika

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