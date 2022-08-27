YILDIRIM: İKİNCİ YÜZYIL TÜRKLERİN YÜZYILI OLACAKTIR - Son Dakika
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YILDIRIM: İKİNCİ YÜZYIL TÜRKLERİN YÜZYILI OLACAKTIR

27.08.2022 20:21
YILDIRIM: İKİNCİ YÜZYIL TÜRKLERİN YÜZYILI OLACAKTIR

AK PARTİ Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlenen 2'nci Bal Festivali'nde toplu açılış yaptı.

AK PARTİ Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlenen 2'nci Bal Festivali'nde toplu açılış yaptı. 2023'ün sıradan bir yıl olmadığını belirten Yıldırım, "Bir yüzyılı geride bırakıp ikinci yüzyıla 2023'te başlayacağız. İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır? dedi.

Tercan ilçesinde kaymakamlık ile belediye tarafından yapılan konut, kentsel dönüşüm, sosyal donatı yatırımları ile 2'inci Bal Festivali'nin açılışı yapıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Belir Aksun, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok vatandaş katıldı.

'20 YILDIR ALÇAK TERÖR ÖRGÜTLERİNE FETÖ'YE, PKK'YA GÖZ AÇTIRMADIK'

Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşan Binali Yıldırım, "Bugün birliğe, beraberliğe en fazla ihtiyacımız var. 20 yıldır alçak terör örgütlerine, FETÖ'ye, PKK'ya göz açtırmadık. Elhamdülillah bugün terör belası Türkiye'nin gündeminden çıktı mı? Çıktı. Bugün Türkiye'nin dağlarında, ovalarında, Munzur'un da, Ali Boğazı'nda, Sansa'sında vatandaşlarımız göğsünü ger gere alnı açık, bayrağı ile seyahat edebiliyor mu? Malını, davarını oralarda çıkarıp besleyebiliyor mu? İşte bu her köşesinde ocağımız tüterse, her köşesinde bayrağımız dalgalanırsa işte o zaman vatan sizindir. Ecdadımıza, bu toprakları bize emanet eden şehitlerimize çok şey borçluyuz. Şehitlerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyoruz. Onlar sayesinde memleketimizde gönül rahatlığıyla, huzurla güven içerisinde yaşıyoruz. Onlar gece gündüz demeden sınır boylarında dağlarda derelerde bizim için bizim rahatımız için uyku uyumuyor. Büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Allah onlardan razı olsun? diye konuştu.

'İKİNCİ YÜZYIL TÜRKLERİN YÜZYILI OLACAK'

2023'ün çok önemli olduğunu sıradan bir yıl olmadığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: "Bir yüzyılı bize Cumhuriyeti emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları olmak üzere bu vatanı istilacılardan, sömürgecilerden kurtaran kurucu iradenin bıraktığı bu miras, yüz yıldır bugünlere geldi. Bir yüzyılı geride bırakıp ikinci yüzyıla 2023'te başlayacağız. İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır. Bunu unutmayalım. Sadece Türkiye'de değil. Güneydoğu Avrupa'dan, Uzakdoğu Asya'ya uzanan medeniyetimizin asırlar boyu hüküm sürdüğü tarihi İpek Yolu üzerindeki bütün bu medeniyetlerin yeni yüzyılı, parlayan yıldızı olacaktır. Bunun için daha çok çalışacağız. Daha çok birbirimize kenetleneceğiz. Kardeşliğimize gözümüzün içi gibi bakacağız." Yıldırım, konuşması sonrası protokolle birlikte toplu açılışın kurdelesini kesti. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda bölgede üretilen balları sergileyen üreticiler, programa katılanlara bal ikramında bulundu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, AK Parti, Tercan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YILDIRIM: İKİNCİ YÜZYIL TÜRKLERİN YÜZYILI OLACAKTIR - Son Dakika

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