Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Malatya'da anaokulu açılışı yaptı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Malatya'da anaokulu açılışı yaptı

09.09.2021 16:27
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Malatya'da anaokulu açılışı yaptı, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Malatya'da "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında yaptırılan ve Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut'un adının verildiği anaokulunun...

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Malatya'da "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında yaptırılan ve Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut'un adının verildiği anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Semiha Yıldırım, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki törende, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını kutladı.

Bu ülkenin kadınlarının her yerde ve her zaman vatanları için çalıştığını, başardığını ve göğüslerini kabarttığını belirten Yıldırım, "Bugün de burada bir kahraman kadınımızın Şehit Yarbay Songül Yakut'un adını taşıyan anaokulumuzun açılış töreninde bir araya geldik. Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığının koordinesinde yürütülen 81 İl 81 Anaokulu Projemizde 43'üncü ilimizin anaokulları tamamlanarak eğitim öğretime başlamıştır. Bugün 44'üncüsünü açacağız inşallah. 12 ilimizde de yapım çalışmaları devam ediyor. Temennim önümüzdeki eğitim öğretim yılında 81 il hedefine ulaşabilmemizdir." dedi.

Yıldırım, eğitimin önemine dikkati çekerek, "Okul öncesi eğitimde farkındalık yaratmak ve bu yaş grubundaki çocuklarımızın geleceğin Türkiye'sinde başarılı bireyler olmasını sağlamak yaklaşımları ile yola çıktık. Projemiz adım adım il il ilerliyor." diye konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş da yurt genelinde olduğu gibi Malatya'da da 2021-2022 eğitim öğretim yılını bu hafta başı itibarıyla başlattıklarını, 816 okulda 168 bin 918 öğrencinin örgün eğitime devam ettiğini ifade etti.

Malatya'nın okul öncesi eğitim noktasında Türkiye ortalamasının biraz yukarısında olduğunu anlatan Baruş, anaokullarının hem sayısının hem de kalitesinin artırılması gerektiğini ve bu işe büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Türk Kızılayın 81 İl 81 Anaokulu Projesi'ne verdiği destek için Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'a da teşekkür eden Baruş, iş adamının Malatya eğitimine büyük katkılar sunduğunu ve annesi adına yaptırdığı okulun inşaatının da sürdüğünü belirtti.

"Şehitlerimizin izinden yürümeye ant içmişiz"

Baruş şunları kaydetti:

"Türk Kızılay İstanbul Şubemizin de koordinesiyle burada inşa edilen çok güzel bir anaokulunu açıyoruz. Burada yavrularımız eğitim sürecine dahil olacaklar ve Türkiye'nin geleceği için hepsi birer cevher olarak bu eğitim sürecinde tahsil görecekler ve ülkelerine hizmet edecekler. Okulumuzda Malatya'nın her tarafından gelen özel eğitime tabi öğrencilerimiz eğitimlerine devam edecekler. Esas anlamlı olan da 2017 yılında 17 askerimizle birlikte helikopter kazası sonucu şehit olan Yarbay Songül Yakut kardeşimizin hatırasına ithafen yapılmış bir okul olması ayrı bir anlam taşıyor. Biz şehitlerimizin izinden yürümeye ant içmişiz. İnşallah burada tahsil gören yavrularımız da şehit ablaları gibi bu vatana hizmet için ölümü dahi göze alacak şuurda yetişecekler. Bütün öğretmenlerimizden de dileğimiz bu şuurda öğrenciler yetiştirmeleridir."

Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli, Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın da konuşmalarının ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.

Öğrenciler, şehit annesi Sebahat Yakut'a ve Semiha Yıldırım'a yaptıkları resimleri hediye etti.

Duygulanan Sebahat Yakut, "İnşallah siz de benim kızım gibi olursunuz, annenizi hiç üzmez, akıllı, hayırlı evlat olursunuz. O beni hiç üzmedi." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

Binali Yıldırım, Semiha Yıldırım, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Malatya'da anaokulu açılışı yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenmesi planlanan aşı karşıtı mitinge izin verdi 16:31 İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenmesi planlanan aşı karşıtı mitinge izin verdi Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı 16:01 Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Kara Kartal'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya yeşil ışık yaktı 15:45 Kara Kartal'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya yeşil ışık yaktı
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz 15:19 Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdris, sosyal medyada gündem oldu! Bilgisayar başında ağır silahlarla oturuyor 15:14 Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdris, sosyal medyada gündem oldu! Bilgisayar başında ağır silahlarla oturuyor Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e 14:36 Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı
Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı 14:29 Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi 14:16 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
16:31 İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenmesi planlanan aşı karşıtı mitinge izin verdi
16:20 Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak
15:44 Kara Kartal'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya yeşil ışık yaktı
15:31 Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak
15:19 Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
15:18 Bakan Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni planları hakkında çok sert konuştu: Bunlar boş hayaller
15:14 Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdris, sosyal medyada gündem oldu! Bilgisayar başında ağır silahlarla oturuyor
15:09 TFF Başkanı Nihat Özdemir ile toplantı yapan Şenol Güneş çok net konuştu: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini ima bile etse hemen bırakırım
14:45 Bu sezon çıktığı 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından hiç memnun değil
Deniz Akkaya'dan Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren yorum: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin Deniz Akkaya'dan Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren yorum: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin         
16:39
Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak         
16:21
Yaşlı adam, araçların arasından ölüme doğru yürüdü! Kaza anı saniye saniye kaydedildi Yaşlı adam, araçların arasından ölüme doğru yürüdü! Kaza anı saniye saniye kaydedildi         
15:56
Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak         
15:31
Bakan Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni planları hakkında çok sert konuştu: Bunlar boş hayaller Bakan Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni planları hakkında çok sert konuştu: Bunlar boş hayaller         
15:18
Ticaret Bakanlığı artan fahiş fiyatlara karşı denetleme başlattı! 81 ilde bulunan tüm marketler tek tek incelenecek Ticaret Bakanlığı artan fahiş fiyatlara karşı denetleme başlattı! 81 ilde bulunan tüm marketler tek tek incelenecek         
15:04
Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi         
14:29
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı         
14:18
Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı         
13:47
Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu         
13:45
Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü         
13:39
Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti         
13:23
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti         
12:17
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 16:45:42. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Malatya'da anaokulu açılışı yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement