AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Malatya'da anaokulu açılışı yaptı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Malatya'da "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında yaptırılan ve Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut'un adının verildiği anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Semiha Yıldırım, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki törende, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını kutladı.

Bu ülkenin kadınlarının her yerde ve her zaman vatanları için çalıştığını, başardığını ve göğüslerini kabarttığını belirten Yıldırım, "Bugün de burada bir kahraman kadınımızın Şehit Yarbay Songül Yakut'un adını taşıyan anaokulumuzun açılış töreninde bir araya geldik. Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığının koordinesinde yürütülen 81 İl 81 Anaokulu Projemizde 43'üncü ilimizin anaokulları tamamlanarak eğitim öğretime başlamıştır. Bugün 44'üncüsünü açacağız inşallah. 12 ilimizde de yapım çalışmaları devam ediyor. Temennim önümüzdeki eğitim öğretim yılında 81 il hedefine ulaşabilmemizdir." dedi.

Yıldırım, eğitimin önemine dikkati çekerek, "Okul öncesi eğitimde farkındalık yaratmak ve bu yaş grubundaki çocuklarımızın geleceğin Türkiye'sinde başarılı bireyler olmasını sağlamak yaklaşımları ile yola çıktık. Projemiz adım adım il il ilerliyor." diye konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş da yurt genelinde olduğu gibi Malatya'da da 2021-2022 eğitim öğretim yılını bu hafta başı itibarıyla başlattıklarını, 816 okulda 168 bin 918 öğrencinin örgün eğitime devam ettiğini ifade etti.

Malatya'nın okul öncesi eğitim noktasında Türkiye ortalamasının biraz yukarısında olduğunu anlatan Baruş, anaokullarının hem sayısının hem de kalitesinin artırılması gerektiğini ve bu işe büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Türk Kızılayın 81 İl 81 Anaokulu Projesi'ne verdiği destek için Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'a da teşekkür eden Baruş, iş adamının Malatya eğitimine büyük katkılar sunduğunu ve annesi adına yaptırdığı okulun inşaatının da sürdüğünü belirtti.

"Şehitlerimizin izinden yürümeye ant içmişiz"

Baruş şunları kaydetti:

"Türk Kızılay İstanbul Şubemizin de koordinesiyle burada inşa edilen çok güzel bir anaokulunu açıyoruz. Burada yavrularımız eğitim sürecine dahil olacaklar ve Türkiye'nin geleceği için hepsi birer cevher olarak bu eğitim sürecinde tahsil görecekler ve ülkelerine hizmet edecekler. Okulumuzda Malatya'nın her tarafından gelen özel eğitime tabi öğrencilerimiz eğitimlerine devam edecekler. Esas anlamlı olan da 2017 yılında 17 askerimizle birlikte helikopter kazası sonucu şehit olan Yarbay Songül Yakut kardeşimizin hatırasına ithafen yapılmış bir okul olması ayrı bir anlam taşıyor. Biz şehitlerimizin izinden yürümeye ant içmişiz. İnşallah burada tahsil gören yavrularımız da şehit ablaları gibi bu vatana hizmet için ölümü dahi göze alacak şuurda yetişecekler. Bütün öğretmenlerimizden de dileğimiz bu şuurda öğrenciler yetiştirmeleridir."

Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli, Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın da konuşmalarının ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.

Öğrenciler, şehit annesi Sebahat Yakut'a ve Semiha Yıldırım'a yaptıkları resimleri hediye etti.

Duygulanan Sebahat Yakut, "İnşallah siz de benim kızım gibi olursunuz, annenizi hiç üzmez, akıllı, hayırlı evlat olursunuz. O beni hiç üzmedi." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.