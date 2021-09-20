KIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Kırklareli'nde anaokulu açılışı yaptı - Son Dakika

Kırklareli'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılayın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında yaptırılan Gülcan Kazım Gürbüz Kızılay Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Semiha Yıldırım, Bademlik Mahallesi'ndeki törende, köyü, şehri, ülkeyi, milleti sevdiğini, sevdikçe daha güzel işler yapmak için kendisinde güç bulduğunu söyledi.

Yapılan hiçbir yatırımın bir okuldan daha önemli olmadığını dile getiren Yıldırım, eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu dile getirdi.

Tamamlanan anaokullarında toplam 4 bin 680 öğrencinin eğitim görmeye başladığını ifade eden Yıldırım, "Bir öğretmen ve bir anne olarak okul öncesi eğitimin çocuk gelişiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu söylemek istiyorum. Bu sebeple '81 il, 81 Kızılay Anaokulu Projesi'ni çok önemsiyorum. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 81 il hedefine ulaşılmış olması en büyük arzumdur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği 2023 hedefleri doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın her fırsatta dile getirdiği 2023 hedeflerine doğru ilerlerken çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf eden, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek en büyük önceliğimizdir. Umuyorum ki yüz yüze eğitime başladığımız yeni eğitim öğretim dönemimiz kesintisiz devam eder. Umuyorum ki salgın nedeniyle okullardan ayrı kalan yavrularımız yeniden uzaktan eğitim sürecine dönmezler.

Milli Eğitim Bakanlığımız, yurt genelinde gerekli tüm hazırlıkları yaparak okullarımızı eğitime hazır hale getirdiler. Bu süreçte bizler de salgın koşullarını dikkate alarak çocuklarımızı tüm risklerden uzak tutmalıyız. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına hep birlikte riayet etmeliyiz. Biliyorum ki insana yapılan yatırım, en büyük yatırımdır. İnsanımızın en büyük önceliğimiz olması sevindiriyor. 81 ilde 81 Kızılay Anaokulu projemizde, eğitim çocuğu sevmekle başlar sözüyle yola çıktık. Bu sevginin meyvelerinden olan Gülcan Kazım Gürbüz Kızılay Anaokulumuzu, esas sahipleri çocuklarımıza teslim etme zamanı geldi."

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de projenin çok anlamlı olduğunu belirtti.

Eğitimin en önemli aşamasının anaokulları olduğunu vurgulayan Bilgin, "Çünkü biz çocuklarımızı, ağaç yaşken eğilir kavramı gibi hem çevre bilinci hem etik değerler hem de insan ilişkileri yönüyle alttan eğitirsek bu toplumu dönüştürmüş oluruz." dedi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli de konuşma yaptı. Anaokulunun yapımını üstlenen bağışçı Erhan Gürbüz'ün de mektubu okundu.

Törenin ardından Yıldırım ve beraberindeki heyet, öğrencileri ziyaret ederek hediyeler verdi, okul bahçesine fidan dikti.