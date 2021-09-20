AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılayın 81 İl 81 Anaokulu Projesi kapsamında Tekirdağ'da yaptırılan Selvi Ağca Kızılay Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Yıldırım, Hürriyet Mahallesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, eğitim için yapılan her yatırımın önemli olduğunu söyledi.

Yeni eğitim döneminin kesintisiz devam etmesi temennisinde bulunan Yıldırım, "Salgın nedeniyle okullardan ayrı kalan yavrularımız inşallah uzaktan eğitim sürecine dönmezler. Çocuklarımız için özellikle maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeliyiz. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. İnsanımız için en büyük önceliğimiz sağlıktır. Selvi Ağca Kızılay Anaokulumuz Kırklareli'nden sonra bugün yaptığımız ikinci açılışımız. Edirne'de de kısa zamanda anaokulumuzu açacağız. Bir öğretmen olarak Tekirdağ'da okul açmak benim için ayrı bir gurur. Bundan 93 yıl önce baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk dersini verdiği yerde okul açmak bambaşka bir mutluluktur." dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da insanların istifade etmesi için cami, okul, medrese, çeşme yaptırmanın Türk kültüründe bir gelenek olduğunu belirtti.

Türk Kızılayı tebrik eden Yıldırım, "Tüm dünyada yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme imkanı sağlayan, sağlık yardımı ulaştıran, dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer alan Türk Kızılayın 81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi kapsamında yapımına vesile olduğu bu okulumuz çocuklarımızın iyi bir eğitim alması açısından oldukça önemli bir kazanımdır. Türkiye'nin ve Tekirdağ'ın eğitim-öğretim hedeflerine ulaşması için bunun gibi okulların sayısının artmasını temenni ediyorum. Yardımseverlik Türk kültürünün önemli yapı taşlarından biridir." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ise Kızılayın 153 yıldır iyiliğin, merhametin simgesi olduğunu aktararak ecdadın mirasını aynı heyecanla gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Bağışçı Sadık Ağca da ülkenin geleceğinin çocukların alacağı eğitime bağlı olduğunu ifade etti.

İl Müftüsü İsmail İpek'in duasının ardından okulun açılışı yapıldı.

Törenin ardından Yıldırım ve protokol üyeleri öğrencileri ziyaret ederek hediyeler verdi, okul bahçesine fidan dikti.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve davetliler katıldı.