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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 10. Ordu Tanıtım Günleri açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 10. Ordu Tanıtım Günleri açılışında konuştu Açıklaması

04.11.2021 17:20
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 10. Ordu Tanıtım Günleri açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Artık vesayet devri geride kalmıştır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Artık vesayet devri geride kalmıştır. İstanbul'da, Ankara'da oturan bir avuç azınlığın 'Falanca böyle düşünüyor, sivil ya da asker bürokratlar şu şekilde Türkiye'yi düşünüyorlar, falanca medya patronları şu şekilde düşünüyor' devri geride kalmıştır." dedi.

Kurtulmuş, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda, Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) tarafından düzenlenen 10. Ordu Tanıtım Günleri açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

ORDEF'in samimiyet ve gayretle her yıl özel bir toplantıyı organize ettiğini belirten Kurtulmuş, "Ben de siyasi hayatım boyunca bu toplantıları hiç kaçırmamaya, bu etkinliği hiç kaçırmamaya özen göstermiş birisiyim. Burada gerçekten bugün çok güzel bir hava da oldu. Hep beraber Ordulu hemşehriler olarak dostluk içerisinde, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde güzel bir etkinliğin başlangıcını yapıyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'de son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ama bana bir siyasetçi olarak, yıllarını Türkiye'nin hizmetinde geçirmiş birisi olarak 'Türkiye'nin elde ettiği, en değerli nelerdir?' derseniz, 3 tane temel noktanın altını çizerim: Bunlardan bir tanesi özgüven inşasıdır. Önceden 'Yapmazlar, yaptırmazlar, vermezler, müsaade etmezler' diye birçok konuda ne kadar geri bırakıldığımızı, ne kadar geri kaldığımızı hepimiz biliyoruz. Ama Allah'a çok şükür şimdi bu ülkenin insanları, böyle biraz da taştan çıkararak emeğini zihniyle, gönlüyle, niyetiyle fevkalade güzel işlere imza atıyor. Türkiye, milli savunma sanayiinden, Akdeniz'deki etkin ve egemenliğini ilan eden tavrına kadar her yerde özgüveniyle ilerliyor. Anadolu'yu dolaştığımızda bize artık insanlar diyorlar ki, geçen bir ilimizde bir öğretmen arkadaşımız 'Ben falanca lisenin hocasıyım, çocuklarımızın teknoloji sınıfları var, o sınıflarla ilgili şu şu konularda destek istiyoruz' diyor. Allah'a çok şükür artık bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız 'Biz yapabiliriz' noktasına gelmiştir ve Türkiye her alanda kendi göbeğini kesebilecek muktedir bir haline gelmiştir."

"Millet, devlet bütünleşmesi, kaynaşması, Türkiye'nin ikinci büyük kazanımı"

Türkiye'nin elde ettiği diğer değerin devlet ile millet kaynaşması olduğunu kaydeden Kurtulmuş, devletin bütün kurum ve kuruluşlarının, devleti temsil eden herkesin vatandaşın emrinde olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, fildişi kulelerde oturan, halka tepeden bakan, halkı adam etmeye çalışan kamu görevlisinin artık olmadığını vurgulayarak, "Varsa da onların da gereği yapılıyor. Millete hizmet etmekle görevli olan, milletin seçerek iktidara getirdiklerinin bir şekilde milletin emrinde olmaları için seferber olması gereken insanlar sadece milletin emrindedir. Dolayısıyla millet-devlet kaynaşması, biz bunu 10 yıllar boyunca söylerdik. Eskiden devlet ayrı telden çalar, millet ayrı telden çalardı. Şimdi devlet milletine hizmet etmek için var olan, millete ait bir kurum haline dönmüştür. İkincisi budur. Ben görünce memnun oluyorum. Valiler koşturuyor, hocalar, rektörler koşturuyor, cumhuriyet savcıları koşturuyor, belediye başkanları, milletvekili arkadaşlarımız koşturuyor, milletin işi neredeyse onların yanında yer alıyor. Millet, devlet bütünleşmesi, kaynaşması, Türkiye'nin ikinci büyük kazanımıdır." ifadelerini kullandı.

Üçüncü büyük kazanımın vesayetlerin çöp tenekesine atılması olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Artık vesayet devri geride kalmıştır. İstanbul'da, Ankara'da oturan bir avuç azınlığın 'Falanca böyle düşünüyor, sivil ya da asker bürokratlar şu şekilde Türkiye'yi düşünüyorlar, falanca medya patronları şu şekilde düşünüyor' devri geride kalmıştır. Artık darbe yapmaya hevesli olanlar da darbeyi bir şekilde aklında, zihninden geçirenler de Türkiye'de vesayet döneminin bir daha asla canlanmayacağını biliyorlar. Bu millet vesayetleri geride bırakmıştır. Bu 3 şey Türkiye'nin kazanımıdır. Biz bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak, aziz milletimizin fertleri olarak her alanda birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu arttırarak başta Ordulular olmak üzere çok daha ileriye gideceğiz ve inşallah hep beraber bu kazanımlarımızın üstüne her gün biraz daha ekleyerek, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi mükemmel bir halde kurmayı inşallah bu millet gerçekleştirecektir. İkinci büyük hedefimiz de hakkaniyetli, adaletli ve bütün insanların eşit bir şekilde temsil edildiği adil bir dünya sisteminin kurulmasıdır. Bunun için mücadele ediyoruz. Siyasi partilerimiz farklı olabilir, STK'larımız farklı olabilir hatta memleketlerimiz farklı olabilir. Burada çoğunluk Ordulu olduğu için ama ortak hedefimiz, 2 ortak hedefe hep beraber yürüyeceğiz. Yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmak için gayret edeceğiz, yeni hakkaniyetli ve adil bir dünya sistemi kurmak için mücadele edeceğiz. Bu millete bu yakışır."

Konuşmanın ardından protokolün katılımıyla kurdele kesilerek, 10. Ordu Tanıtım Günleri'nin açılışı yapıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, daha sonra etkinlik alanında kurulan stantları gezdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 10. Ordu Tanıtım Günleri açılışında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 10. Ordu Tanıtım Günleri açılışında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 10. Ordu Tanıtım Günleri açılışında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 10. Ordu Tanıtım Günleri açılışında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 10. Ordu Tanıtım Günleri açılışında konuştu Açıklaması

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 10. Ordu Tanıtım Günleri açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 10. Ordu Tanıtım Günleri açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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