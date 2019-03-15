AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş (2)
24 dakika önce
- Genel görüntüler AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İş adamları, Kanaat Önderleri ve Esnaf ile kahvaltıda buluştu.
- Genel görüntüler AK Parti
Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
'un konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İş adamları, Kanaat Önderleri ve Esnaf ile kahvaltıda buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:31 Kaynak: AA
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