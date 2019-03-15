Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş (2)

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş (2)

24 dakika önce

- Genel görüntüler AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İş adamları, Kanaat Önderleri ve Esnaf ile kahvaltıda buluştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş (2), System.String[]
- Genel görüntüler
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İş adamları, Kanaat Önderleri ve Esnaf ile kahvaltıda buluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:31 Kaynak: AA

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