AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal mücadelemizin merkezi, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizin kuruluşunu ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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