AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı - Son Dakika

"Filistin topraklarında işgalci İsrail askerleri 16 Mart 2003'de Müslümanların evlerini yıkarken tank paletlerinin altına yatarak insanlık için can veren, hakkaniyet ve adalet mücadelecisi #RachelCorrie'yi ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum."

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie 'yi andı.

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