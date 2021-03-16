AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı
16.03.2021 18:27
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Filistin topraklarında işgalci İsrail askerleri 16 Mart 2003'de Müslümanların evlerini yıkarken tank paletlerinin altına yatarak insanlık için can veren, hakkaniyet ve adalet mücadelecisi #RachelCorrie'yi ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum."
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