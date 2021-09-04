AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "aşı" çağrısı yaptı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Aksaray'da vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olma çağrısında bulundu.

Kurtulmuş, birtakım temaslarda bulunmak üzere geldiği Aksaray'da, Somuncu Baba Türbesi ve Aksaray Valiliğini ziyaret ettikten sonra bir dinlenme tesisinde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 1,5 yıldır tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten Kurtulmuş, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile sağlık arasında denge tutarak bu süreci bugüne getirdiklerini söyledi.

Salgın şartlarının verdiği zorlukları özellikle orta ve küçük ölçekli kurumların hissettiğini bildiklerini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"İki şeye dikkat ettik, birincisi, tezgahın dağılmaması. Bu sayede Türkiye'de kapasite kullanım oranlarında da ciddi artış oldu. Yaklaşık yüzde 50 seviyesinde endekste ilerlemenin, iyileşmenin olduğunu görüyoruz. Türkiye ihracatta uzun yıllar sonra çok ciddi ivme yakaladı. Diğer taraftan da şuna dikkat ettik, Türkiye'de orta ve küçük esnafın korunması, bununla ilgili vergilerin, borçların ertelenmesi, yeni kredilerin verilmesi gibi çeşitli kalemlerde destekle bunların toplam maliyeti 720 milyar liradır. Bu çabalar bizi böyle bir noktaya getirdi."

Aşılama çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Dünyaya örnek olan bir performans sergiliyoruz. Türkiye G-20 ülkelerinden, OECD ülkelerinin çoğundan çok daha fazla vatandaşını aşılamayı başarmış bir ülkedir. Maalesef artık çok marjinal hale gelmiş olmakla birlikte bazı çevrelerde hala aşı karşıtlığı propagandasının yapıldığını görüyoruz. Vatandaşımız büyük oranda buna itibar etmiyor. Buradan bütün vatandaşlarımıza tavsiyemiz, nihayetinde kimse zorla aşılanamaz ama tavsiyemiz odur ki herkes bu aşıları olsun. Çünkü kimin, nereden, ne şekilde bu mikroba yakalanacağı belli değil. İnşallah aşılarımızı da çok daha yukarılara taşıyarak halkımızın da bağışıklık kazanması da temin edilmiş, daha güçlü bağışıklık kazanması temin edilmiş olacaktır."

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.