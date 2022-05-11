AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı Açıklaması

11.05.2022 22:17
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Masum Filistinlileri çocuk, kadın, yaşlı demeden günün her saati, her yerde pervasızca katleden İsrail, işlediği insanlık suçlarını medya mensuplarını öldürerek asla örtemez." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Masum Filistinlileri çocuk, kadın, yaşlı demeden günün her saati, her yerde pervasızca katleden İsrail, işlediği insanlık suçlarını medya mensuplarını öldürerek asla örtemez." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Filistinli gazeteci Akile'nin, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmesine ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail rejimi saldırgan güçlerinin başından vurarak şehit ettiği Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Yeter artık. İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabı uluslararası kamuoyu tarafından sorulmalıdır. Masum Filistinlileri çocuk, kadın, yaşlı demeden günün her saati, her yerde pervasızca katleden İsrail, işlediği insanlık suçlarını medya mensuplarını öldürerek asla örtemez."

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Al Jazeera, AK Parti, İsrail, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı Açıklaması - Son Dakika


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