AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, geçen sene Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı.
Kurtulmuş, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz sene Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Avrupa'yı zehirleyen, İslam düşmanlığı ve Türkiye karşıtlığı üzerinden sürdürülen ırkçı siyasetin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı Açıklaması - Son Dakika