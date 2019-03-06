Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Ankara'da

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Ankara'da

1 saat önce

- Sincan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un esnaf ziyaretinden görüntü Kurtulmuş'un vatandaşlarla sohbet etmesi ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Sincan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

- Sincan
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un esnaf ziyaretinden görüntü
Kurtulmuş'un vatandaşlarla sohbet etmesi
ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Sincan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:16 Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Sincan, AK Parti, Güncel
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