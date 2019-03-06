AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Ankara'da
1 saat önce
- Sincan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un esnaf ziyaretinden görüntü Kurtulmuş'un vatandaşlarla sohbet etmesi ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Sincan'da esnaf ziyaretinde bulundu.
- Sincan AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un esnaf ziyaretinden görüntü
Kurtulmuş'un vatandaşlarla sohbet etmesi
ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Sincan'da esnaf ziyaretinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:16 Kaynak: AA
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