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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Artvin'de parti yöneticileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Artvin'de parti yöneticileriyle bir araya geldi Açıklaması

28.08.2021 19:34
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Artvin'de parti yöneticileriyle bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Belki bundan sonraki süreçlerde yine böyle afetlerle karşı karşıya kalacağız ama afetten sonra milletimizin yaralarını sarmak, ortaya çıkan ziyanı, zararı telafi etmek, insanları ilk andan itibaren mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde kurtarmak...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Belki bundan sonraki süreçlerde yine böyle afetlerle karşı karşıya kalacağız ama afetten sonra milletimizin yaralarını sarmak, ortaya çıkan ziyanı, zararı telafi etmek, insanları ilk andan itibaren mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde kurtarmak başta olmak üzere her türlü faaliyet eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiştir." dedi.

Artvin'de 22 Temmuz'da yaşanan sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Arhavi Gençlik Merkezi'nde partinin il yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle yangın ve sel bölgelerinde inceleme yapmak, son durumu ve yapılan çalışmaları yerinde görmek için AK Parti olarak en üst düzeyde ziyaretler yaptıklarını söyledi.

Kendilerinin de dün Rize'de, bugün de Artvin'de ziyaretler ve incelemeler yaptıklarını belirten Kurtulmuş, " Kastamonu, Sinop, Bartın tarafındaki afet bölgelerinde de arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Belki bundan sonraki süreçlerde yine böyle afetlerle karşı karşıya kalacağız ama afetten sonra milletimizin yaralarını sarmak, ortaya çıkan ziyanı, zararı telafi etmek, insanları ilk andan itibaren mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde kurtarmak başta olmak üzere her türlü faaliyet eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiştir." diye konuştu.

Kurtulmuş, tüm afetlerde ilk andan itibaren çalışmaların koordine edilmesi, vatandaşların kurtarılması, zararların giderilmesi ve yaraların sarılması için olağanüstü bir liderlik gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da millet adına şükranlarını sunduklarını dile getirdi.

"Allah imkan verdi, güç verdi, millet bu gücü devletin etkin yönetimiyle birlikte hissetti." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz birçok yerde milletin hayır duasını alıyoruz. Bugün burada, Arhavi'de onlarca kardeşimiz 'Allah razı olsun, çok güzel iş yaptınız' dedi. Bir tek vatandaşımızın yüzünü buruşturduğunu, ekşittiğini görmedim. Bu, Allah'a çok şükür, büyük bir iftihar tablosudur. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de el birliğiyle, bunu bir siyasi ayrım meselesi yapmadan, bunun üzerinden bazılarının yapmaya çalıştığı gibi siyaset üretmeye çalışmadan, el birliğiyle bütün felaketlerin yükünü milletimizin üzerinden atacak ve bunları ortadan kaldıracağız."

"Devletin bütün görevlileri, milletin emrinde olduğunu her şekilde ortaya koyuyor"

AK Parti'nin Türkiye'nin tarihsel bir dönüşüm noktasında millet tarafından iş başına getirilen bir parti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, AK Parti iktidarları döneminde yapılan hizmetleri ve yatırımları anlatarak, milletin kaynaklarını, milletin emrine seferber etmenin vazifeleri olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, AK Parti'nin Türkiye için çok büyük kazanımları hayata geçirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin başardığı en önemli şey ne derseniz, birkaç tane önemli hususun altını çizmek isterim. Bunlardan birisi devletle milletin kaynaşmasıdır. Ben çocukluğumdan beri, gençlik yıllarımdan itibaren siyasetle ilgili konuşmaya başladığımız zaman hep söylediğimiz şey şuydu; devletle milletin kaynaşmasını sağlayalım. Çünkü devlet başka bir şeydi, millet başka bir şeydi. Devlet başka bir telden çalar, millet başka bir telden çalardı. Şimdi gittiğimiz her yerde görüyoruz, vali bey işin içerisinde, milletvekilleri işin içerisinde, bakanlar işin içerisinde sabah akşam milletle birlikte hareket ediyorlar. Devletin bütün görevlileri, milletin emrinde olduğunu her şekilde ortaya koyuyorlar. Sadece afet zamanında mı, her zaman millete hizmet etmekle görevli olan devletin yöneticileri kapılarını millete açmış bir şekilde milletle iç içe."

"Biz önceden gençliğimizde karakolun önünden geçmekten çekinirdik. Artvin'in, Arhavi'nin köylerinde, mahallelerinde vatandaş için devlet demek, jandarma demekti ve jandarma da sadece korku ve dipçik demekti." diyen Kurtulmuş, "Devlet dediğin şey kendisinden korkulan bir şeydi. Şimdi öyle değil. Türkiye'nin her yerinde devlete hizmet eden insanlar vatandaşın emrinde olduğunu biliyorlar. Bu Allah'ın bir lütfudur ve AK Parti'nin siyasal iktidarının Türkiye'ye verdiği en büyük kazanım budur. Bunun kıymetini bilin. Şimdi görüyoruz, jandarmamız, askerimiz, Mehmetçiğimiz, polisimiz ellerine kazmayı, küreği almış vatandaşın selden etkilenen odalarını, dükkanlarını temizlemeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Artvin'deki parti yöneticilerinden 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimlerde AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü bir şekilde temsil etmeleri için gayret ve özveriyle çalışmalarını istedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Artvin'de parti yöneticileriyle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Artvin'de parti yöneticileriyle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Artvin'de parti yöneticileriyle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Artvin'de parti yöneticileriyle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Artvin'de parti yöneticileriyle bir araya geldi Açıklaması

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Arhavi, Artvin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Artvin'de parti yöneticileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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