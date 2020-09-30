AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan resmi televizyonuna konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan resmi televizyonuna konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın haksız bir saldırıya başlayarak uluslararası camiada kötü durumda kaldığını ve Azerbaycan ordusunun gösterdiği kahramanca mücadele karşısında da çaresiz olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan resmi televizyonuna konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın haksız bir saldırıya başlayarak uluslararası camiada kötü durumda kaldığını ve Azerbaycan ordusunun gösterdiği kahramanca mücadele karşısında da çaresiz olduğunu belirtti.

Azerbaycan resmi televizyon kanalı AZ TV'deki Hedef Politik programında Elnar Memmedov'un konuğu olan Kurtulmuş, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırılarını değerlendirdi.

Ermenistan'ın haksız bir saldırıya başlayarak uluslararası camiada kötü durumda kaldığını ifade eden Kurtulmuş, "Azerbaycan ordusunun gösterdiği kahramanca mücadelesi karşısında da çaresiz kalmıştır. Bunun için meseleyi bir kara propagandaya dönüştürmüş ve her zaman Azerbaycan'ın yanında yer almayı milli bir mesele olarak gören Türkiye'ye karşı da açıktan iftira ediyorlar. Bütün dünya kamuoyunu bu kara propagandayla zehirlemeye çalışsalar da aslı esası yoktur." dedi.

Kurtulmuş, uluslararası camianın bu konuda samimi olmak zorunda olduğunu, samimi olarak yaklaştıklarında zaten sorunun çözülmüş olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Toprakları işgal edilen Ermenistan değil Azerbaycan'dır. Uluslararası hukuka rağmen, Birleşmiş Milletler'e (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) rağmen işgal bir şekilde durdurulamıyor. Ayrıca son saldırıyı başlatan da Ermenistan'dır. Bu süreçte 30 yılı aşkın Minsk Grubu bir kere olsun Ermenistan'a 'dur' demedi. Bu açıkça taraf tutmak demektir. Bunun için tüm dünya farklı şeyler söylese de Türkiye olarak diyoruz ki, her zaman Azerbaycan'ın her zaman yanındayız, her türlü ortamda platformda işgalin sona erdirilmesi için takipçi olacağız."

"Türk Cumhuriyetleri de Azerbaycan'ın yanında yer almalı"

Sorunun çözülmesi için Minsk Grubu'nun samimi olmasını ve işgal edilen topraklardan Ermenistan'ın bir an evvel çekilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biz meselenin çözülmesini istiyoruz. Azerbaycan'da bunu istiyor. Sayın Başkan Aliyev'in dediği gibi Ermenilerle Azerbaycan'ın bir sorunu yok, aynı şekilde Türkiye'nin de yoktur. Sorun şu ki, bölgede güçlü ve muktedir bir Türkiye'yi bazı ülkeler istemiyor. Güçlü ve muktedir Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmasını da istemiyorlar. Bunlar Kıbrıs sorununun, Keşmir sorununun, Filistin sorununun, Karabağ sorununun çözülmesini istemiyorlar. Buralarda çatışma olsun ve müdahale ortamı olsun istiyorlar. Biz bu coğrafyalarda nasıl kanlı örgütlerle vekalet savaşları verildiğini canı yanmış bir ülke olarak biliyoruz."

Şimdi bu kirli örgütlerin Azerbaycan'a zarar vermek için bölgeye sürüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Ancak haklı olan Azerbaycan kazanacak, hangi kirli örgütü kullanırsa kullansınlar bir sonuç alamayacak ve Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecektir. Bu arada istiyoruz ki Türk Cumhuriyetleri de Azerbaycan'ın diplomatik olarak yanında yer almalı ve kardeşliklerini burada da gösterirler." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan, Azerbaycan, AK Parti, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 22:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan resmi televizyonuna konuştu Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, sığınma evine yerleştirildi! Bebeği de koruma altına alındı Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti
Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine "Terbiyesiz" diyen Acun'a yanıt gecikmedi         
22:36
Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı         
21:19
Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı         
20:29
İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü         
17:38
Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi         
16:03
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Evi musluklarına kadar soyulan kadın komşularının duyarsızlığına isyan etti Evi musluklarına kadar soyulan kadın komşularının duyarsızlığına isyan etti         
13:24
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
İzmir'in Çernobil'i için için yanarken tehlike saçmaya devam ediyor İzmir'in Çernobil'i için için yanarken tehlike saçmaya devam ediyor         
11:26
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
F.Bahçe'de yokları oynayan Islam Slimani, Fransız devi Lyon'a transfer olmak üzere F.Bahçe'de yokları oynayan Islam Slimani, Fransız devi Lyon'a transfer olmak üzere         
10:00
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 04:28:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan resmi televizyonuna konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei