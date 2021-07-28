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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi

28.07.2021 14:12
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye ve Azerbaycan'ın Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, İran ve Gürcistan'dan oluşan bölge ülkelerinin sorunlarını kendi aralarında çözecekleri ve ekonomik olarak birlikte kazanacakları bir ortamın oluşmasında samimi ve kararlı olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye ve Azerbaycan'ın Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, İran ve Gürcistan'dan oluşan bölge ülkelerinin sorunlarını kendi aralarında çözecekleri ve ekonomik olarak birlikte kazanacakları bir ortamın oluşmasında samimi ve kararlı olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti heyetiyle gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretini değerlendirdi. Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanvekili Tahir Budagov'un da yer aldığı toplantıda konuşan Kurtulmuş, Azerbaycan'daki 3 günlük temaslarında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ile görüşmeler yaptıklarını belirtti. Kurtulmuş, "Azerbaycan'da 3 günlük temaslarımızda son derece verimli, faydalı, yapıcı, yol gösterici müzakerelerde bulunduk. Buradaki kazanılan ivme ile hem Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha ileriye daha güçlü şekilde götürülmesi hem de iki parti arasındaki ilişkilerin kökleştirilmesi bakımından buradaki görüşmelerin faydalı olacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülkenin kardeşliğinin daha da güçlendiğini, her alandaki iş birliğinin kalıcı bir müttefiklik çerçevesine oturtulduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İlişkilerimizin kuvvetlenmesi önemli olduğu gibi iki ülke arasındaki milli ve manevi değerlerin de kökleştirilmesi ve bunların genç nesillere aktarılması için her türlü imkanın seferber edilmesi de önemlidir. Dilde, işte, fikirde ve şuurda birliğin sağlanmasını temin etmek gerekir. Zaten var olan bu güçlü birlikteliği çoğaltarak Azerbaycan ve Türkiye halkları arasındaki birliğin kuvvetlendirilmesi de temel stratejik hedeflerimizden birisi olmalıdır. Hatta bunun ötesinde Türkçe konuşan bütün memleketlerle olan ilişkilerimiz de bu birlik çerçevesinde, birliği de sadece bir inisiyatif olmanın ötesinde bir şuur seviyesine çıkararak bunu gerçekleştirmek kararlılığındayız. Bunu aslında Şuşa Beyannamesi ile ortaya koyduk."

"Karabağ'ın kurtarılması haklı olanın kazanacağını bir kere daha dünyaya göstermiştir"

Kurtulmuş, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmasıyla ortaya çıkan sürecin haklı olanın eninde sonunda kazandığını gösterdiğini vurgulayarak "Toprakları işgal edilen Azerbaycan'dı. Ermenistan, uzun yıllar boyunca diasporasının gücü ve arkasındaki uluslararası siyasetin bazı güçlü mahfilleri dolayısıyla hep Azerbaycan'ın tezlerini gölgelemeye, hep işgali sürdürebilecek mazeretleri uzatmaya imkan buldu. Ama sonunda hak galip geldi. Karabağ'ın kurtarılması haklı olanın kazanacağını bir kere daha dünyaya göstermiştir. Bu bakımdan da fevkalade sonuçtur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in savaş sonrası dönemde bölgenin barışı için altılı platform önerdiğini hatırlatan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, İran ve Gürcistan'dan oluşan bölge ülkelerinin kendi aralarındaki sorunları çözecekleri hatta bunun ötesinde ekonomik olarak birlikte kazanacakları bir ortamın oluşmasında Türkiye ve Azerbaycan samimi ve kararlıdır. Bu samimi ve kararlı duruşumuzu sonuna kadar devam ettireceğiz. İstiyoruz ki; sorunlarımızı bölge ülkeleri olarak kendi aramızda çözelim ki, bölge dışı ülkelerin bu bölgeye müdahale etmesinin zemini kalmasın."

Kurtulmuş, işgalden kurtarılan bölgelerin imarında Türkiye'nin her türlü desteği sağlayacağını kaydetti.

Kurtulmuş'a Azerbaycan temaslarında AK Parti'den Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç da eşlik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi

Ermenistan, Azerbaycan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi - Son Dakika


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