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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti

26.07.2021 10:25

- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve...

- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti

BAKÜ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyeti Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temasları başladı. Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Aliyev'in mezarına çiçek bırakan Kurtulmuş, saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk Şehitliklerini de ziyaret eden Kurtulmuş, anıtlara çelenk bıraktı. Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Adalet ve Kalkınma Partisi ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında 3 gün sürecek olan karşılıklı ilişkileri teyit etmek, daha da güçlendirmek için planlanmış olan programın ilk günündeyiz. Burada Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'i, Azerbaycan şehitliğini ve ardından da Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek Azerbaycan'ın bağımsızlığının sağlanmasında büyük emeği olan şehitlerimizi yad etmiş olduk. Her birisinin ruhları şad olsun. Bakü'ye Kafkas İslam Ordusu ile gelerek Kafkasların işgalden kurtarılması ve Bakü'nün Azerbaycanlı kardeşleriyle birlikte verdikleri savaşta Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlık kazanmasını sağlayan Kafkas İslam Ordusu şehitlerini bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla anmak istiyorum" dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında mükemmel ilişkilerin devam ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Özellikle 44 gün süren bu şanlı mücadelede Türkiye halkı bütün gücüyle bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer almıştır. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iki andan itibaren vermiş olduğu büyük destek ve Türkiye her platformda Azerbaycan'ın Karabağ'daki işgali sonlandırması için verdiği mücadeleye destek olmuştur. Allah'ın izli Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in duruşu ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin cesaretiyle uzun yıllar süren işgal sonlandırılmış ve bugün Karabağ azad olmuştur. Bu savaşta şehit düşen Azerbaycanlı kahramanlar da millet, şükranla yad ediyorum. Bu ziyaretlerimiz sıklaştıkça, fikir alışverişlerimiz arttıkça ortak kararlılık noktasında Kafkaslarda özellikle Karabağ zaferinden sonraki dönemde Türkiye ve Azerbaycan'ın müşterek kararlılığıyla bu bölgenin barış, sükun ve gerçekten esenlik bölgesine bölgesi haline gelmesi için bütün gücümüzle gayret edeceğiz, gayretimizi yoğunlaştıracağız" dedi.

Ermenistan'ın sorunları çözmek için bölge dışındaki ülkelerden destek almak alışkanlığından vazgeçmesini gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Sayın cumhurbaşkanımızın hemen Karabağ zaferinden sonra teklif etmiş olduğu altı ülkenin, Kafkaslardaki altı ülkenin Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ın müşterek bir platform oluşturarak bu bölgedeki sorunları kendi aralarında çözümlerinin en doğru yol olduğu kanaatindeyiz. Sorunları konuşarak görüşerek çözümlemek gerekir. Yoksa Ermenistan'a tavsiyemiz şudur, başka ülkelere güvenerek, başka ülkelerdeki diasporasının gücünü kullanarak Azerbaycan'a karşı bir gerginliği oluşturmasının Ermenistan halkına da bir faydası olmadığını artık anlamış olmaları lazım. Ben bundan sonraki süreçte Ermenistan'ın daha temkinli davranmasının kendilerinin geleceği bakımından da daha doğru olduğunu görüyorum" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti

Haydar Aliyev, Azerbaycan, AK Parti, Bakü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti - Son Dakika


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