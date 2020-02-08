AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş basın mensuplarının sorularını cevapladı - Son Dakika

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş basın mensuplarının sorularını cevapladı
6 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Dünya Kayserililer Günü programı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:51 Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Dünya Kayserililer Günü programı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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