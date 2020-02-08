AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş basın mensuplarının sorularını cevapladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş basın mensuplarının sorularını cevapladı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş basın mensuplarının sorularını cevapladı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Dünya Kayserililer Günü programı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Dünya Kayserililer Günü programı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş basın mensuplarının sorularını cevapladı

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:51 Kaynak: AA
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