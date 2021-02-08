AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bayburt Valiliğini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bayburt Valiliğini ziyaret etti Açıklaması

08.02.2021 13:07
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bayburt Valiliğini ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin pandemi süreci sonrası yeni kurulacak dünya sisteminin içinde çok güçlü bir aktör olarak yerini alacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin pandemi süreci sonrası yeni kurulacak dünya sisteminin içinde çok güçlü bir aktör olarak yerini alacağını söyledi.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi için kente gelen Kurtulmuş, Bayburt Valiliğini ziyaret etti.

Ziyarette Bayburt Valisi Cüneyt Epçim'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Bayburt'ta olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük gücünün birlik, beraberlik ve ortak hedeflere yönelebilme kabilliyeti olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Türkiye'nin kültürü, medeniyetinin son derece zengin, nüfusu oldukça kalabalık ve genç nüfusu son derece canlı olan bir ülke olduğunu vurguladı.

Türk milletinin bugün sahip olduğu imkanların büyük bir bölgesel güç, çok ciddi bir küresel aktör olma potansiyeline dönüştüğü bir süreçte olunduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Pandemi sürecinin geçmesinden sonra Allah'ın izniyle Türkiye yeni kurulacak olan dünya sisteminin içinde çok güçlü bir aktör olarak yerini alacaktır. Bütün imkanlarımızı bu anlamda seferber ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye yeni dünyada gerçekten çok daha güçlü bir şekilde var olma mücadelesini sürdürecektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'yi güçlü ve büyük ülke yapma mücadelesini verirken en büyük güçlerinin devlet millet kaynaşması olduğuna dikkati çekerek, devletin millete tepeden baktığı ve milleti dizayn etme çabalarının olduğu dönemlerin geride kaldığını dile getirdi.

-"El ele, gönül gönüle olacağız ve ortak hedeflere yürüyeceğiz"

Devlet ve millet olarak iç içe, el ele, gönül gönüle olduğu zaman ülkenin aşamayacağı hiçbir problem olmadığını kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu pandemi sırasında da en büyük gücümüzün bu olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Kamu kurumlarının en ücra köşedeki vatandaşlarımızın dahi yanında yer alabilecek şekilde hazırlıklı olduğu devletin varlığı gücünü hissettirdiği vatandaşımızın da büyük bir sevgi ve sempatiyle kamu görevlilerimizin bu desteklerine karşı şükran borcu içerisinde yer aldığı bir dönemi gördük. İnşallah Kovid-19 geride kalacak. Bu pandemiyi geride bırakacağız ve Türkiye olarak çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz yolumuza devam etmek isterken Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler tabii ki olacaktır. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin bu güçlü yürüyüşünü durdurmak isteyen güçlere karşı da bir arada, beraber, el ele, gönül gönüle olacağız ve ortak hedeflere yürüyeceğiz."

Kurtulmuş, ülke olarak gayretlerinin sonuçlarının alınacağına olan inancını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Farklılıklarımız olabilir, siyasi düşünce ve yaşam tarzı itibarıyla farklılıklarımız olabilir. Ama bunları hepsini bir kenara bırakarak Türkiye'nin ortak hedefleri istikametinde bir araya geleceğiz. Daha güçlü bir şekilde bu ülkenin ileriye doğru yürüyüşünü inşallah sürdüreceğiz. Bunun yolu da tek tek şehirlerimizin her birinin güçlü olmasından geçiyor. Türkiye toprakları içerisinde yer alan aziz vatanımızın her birisi birbirinden değerli her bir şehrimizi her alanda daha da ileriye götürebilmek için el birliği ile gayret edeceğiz."

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Bayburt, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bayburt Valiliğini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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