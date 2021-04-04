AK Parti'li Kurtulmuş: Emekli Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir? - Son Dakika

AK Parti'li Kurtulmuş: Emekli Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Acaba bizdeki Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Acaba bizdeki Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 104 emekli Amiralin yayınladığı bildiriye Twitter hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye; Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini can siperhane şekilde korurken, kapalı Maraş'ı açarak Kıbrıslı kardeşlerimize sahip çıkarken, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine bütün gücüyle katkı verirken, Ayasofya'nın zincirlerini kırarak ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya haykırırken, Yunan General Floros'un 'yeniden güçlü büyük Türkiye' yürüyüşünden rahatsız olmasını anlarım da... Acaba bizdeki emekli Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?" dedi.



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