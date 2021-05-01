AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biden, ABD'yi Ermeni lobilerine rehin bıraktı" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biden, ABD'yi Ermeni lobilerine rehin bıraktı"

01.05.2021 12:31
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili Biden'ın sözleri asla kabul edilemez. Türkiye'nin atacağı çok sayıda önemli adımlar olacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili Biden'ın sözleri asla kabul edilemez. Türkiye'nin atacağı çok sayıda önemli adımlar olacak. Biden bu açıklamasıyla ABD'yi Ermeni lobilerine rehin bırakmıştır" dedi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklaması, 2023 seçimleri ve yeni anayasa çalışmalarını anlattı.

Kurtulmuş, AK Parti'nin 2023'e giderken nasıl bir strateji izleyeceğini şöyle anlattı:

"Artık kaybedecek bir tek dakikamız bile yok. Önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı'nı güçlendirerek ve daha geniş kitlelerin desteğini alarak yolumuza devam edeceğiz. Çalışmalarımızı yoğunlaştırıp güçlü bir şekilde yeni anayasa ve reform çalışmalarını birleştirmek, hem 2023 için önemli bir katkı hem de demokrasimizin gelişmesi yolunda tarihi bir sorumluluk olacaktır. Tam manasıyla sivil, demokrat, kapsayıcı ve katılımcı bir anayasa yapmak Türkiye siyasetinin temel ödevlerinden birisidir. Anayasa milletindir. Onun için anayasanın en geniş katılımla yapılmasını samimiyetle arzu ederiz".

Joe Biden'ın sözde soykırım açıklamalarının Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusuna Kurtulmuş, "Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili Biden'ın sözleri asla kabul edilemez. Türk-ABD ilişkileri bakımından çok ciddi sonuçları olacaktır. Türkiye'nin atacağı çok sayıda önemli adımlar olacak. Biden bu açıklamasıyla ABD'yi Ermeni lobilerine rehin bırakmıştır. Burada sözde soykırım kadar önemli bir şey de Biden'ın 'Konstantinopolis' kelimesini kullanmış olmasıdır. Sayın Biden artık uyanın, Konstantinopolis diye bir yer dünyada yoktur. 1453'te Konstantinopolis İstanbul oldu. Dünya durduğu müddetçe de İstanbul olarak kalacaktır. Türkiye uzun bir süredir Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde teröre karşı çok açık bir mücadele sürdürüyor. Son yapılan operasyonun bu genel çerçevedeki bir adım olarak görülmesi gerekir. Orta Doğu'da kurulan terör örgütleri bağlamında konuşacaksak, ABD başta olmak üzere bazı emperyal ülkelerin terör örgütlerini vekalet savaşlarının aracı olarak, hatta dış politika kartı olarak kullandıklarını görüyoruz. Eski bir oyunun yeni versiyonuyla karşı karşıyayız. Dün Osmanlıyı bölüp parçalamak için terör örgütlerini taşeron olarak kullananlar bugün de aynı senaryonun ikinci perdesini uygulamaya koyuyorlar" cevabını verdi.

Kurtulmuş, '104 amiralin bildirisi, muhalefetin 128 milyar dolar iddiası, HDP'nin 'Ermeni soykırımı ile yüzleşin' açıklaması bir zincirin halkası mı?' sorusuna, "Türkiye uzun bir süredir içeride ve dışarıda köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. İçerinin siyaseten istikrarsızlaştırılması için bazı unsurlar devreye sokuluyor. Artık eski Türkiye yok. AK Parti iktidarları döneminde Türkiye iki konuyu tarihe gömmüştür. Bundan sonra bu memlekette hiç kimse ne muhtıra verecek ne de askeri darbe yapacak güce asla sahip olamayacaktır. 104 amiralin hazırladığı bu muhtıra özentisi bildiriyi halk elinin tersiyle itmiş, çöp tenekesine atmıştır. HDP'nin sözde soykırım açıklamasından yana tavır alması büyük bir talihsizliktir" cevabını verdi.

'2023 seçimlerinde Milet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olur sizce?' sorusu üzerine Kurtulmuş, "Bütçe görüşmelerinde, Kemal Kılıçdaroğlu aday olabileceği sinyalini vermişti. Eğer Kılıçdaroğlu adaylığını açıklıyorsa 'Bunun kendisi ve partisi için hayırlı olmasını diliyoruz' demiştim. Ama kimi aday yaparlar, ne şekilde aday yaparlar bilmem. Karşı taraftaki ittifakın ortak bir noktası yoktur. Millet ittifakı aslında, 'Açık iş birliği gizli ittifak' çerçevesinde ilerliyor" dedi.

Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini, bu dönemin adının da 'Türkiye'nin önlenemez yükselişi' olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin önlenemez yükselişinin henüz başlangıcındayız. Savunma sanayiinde önemli yol katettik. Dış politikada kararlılıkla kendi tezlerimizi gündeme getiriyor ve sonuçlandırıyoruz. Bunlar hepsi güçlü büyük Türkiye'nin ayak sesleridir" dedi.

Kurtulmuş, 'Mısır'la diplomatik anlamda yeni bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki dönemde neler olacak?' sorusu üzerine, "Bizim buradaki temel itirazımız daha emekleme safhasındaki Mısır demokrasinin engellenmesine idi. Seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı ve yönetimin kanlı bir darbe ile iş başından uzaklaştırılmasına idi. Şimdi, mevcut yönetime tavsiyemiz, bir an evvel demokrasinin önünü açmasıdır. Mısır halkının hak ettiği sağlam bir demokrasiye kavuşması için Türkiye olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Türkiye, Ermeni, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Biden, ABD'yi Ermeni lobilerine rehin bıraktı' - Son Dakika


Son Dakika

Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor         
13:20
Neymar'la aşk yaşayan manken Barbara, çıplak pozlarının ardından Brezilyalı yıldızla mahkemelik oldu Neymar'la aşk yaşayan manken Barbara, çıplak pozlarının ardından Brezilyalı yıldızla mahkemelik oldu         
12:15
İngiltere'de maske ve sosyal mesafesiz 6 bin kişilik festival! Çılgınlar gibi eğlendiler İngiltere'de maske ve sosyal mesafesiz 6 bin kişilik festival! Çılgınlar gibi eğlendiler         
12:03
Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı         
11:52
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı         
08:48
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 14:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biden, ABD'yi Ermeni lobilerine rehin bıraktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement