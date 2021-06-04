Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz"

04.06.2021 21:27

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz"ANKARA – AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İfade ettiğim gibi biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz"

ANKARA – AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İfade ettiğim gibi biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz. Türkiye millet varlığımız dediğimiz şey sadece 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret değildir" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti. Başkanvekili Kurtulmuş, Türkiye'nin Balkanlar'da barış vizyonuna sahip olduğunu belirterek, "Balkan halklarının tamamı tarihsel bağlarımızın çok kuvvetli olduğu dost ve akraba topluluklar olarak görüyoruz. Balkan ülkeleri arasındaki sorunların diyalogla, müzakereyle ve karşılıklı iş birliği içerisinde çözülebilmesi bütün balkanların, balkan coğrafyasını tabiri caizse bir esenlik adası haline gelmesi için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. Bunun için de halkların eşit ve özgür biçimde ilişkiye geçebileceği bir uluslararası ilişkiler bir zemininin de özellikle balkan coğrafyasının barışı, esenliği ve geleceği için fevkalade önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz"

Yalnızca tarihsel bağlamda değil farklı alanlarda da yakın ilişkiler geliştirildiğini söyleyen Başkanvekili Kurtulmuş, "Bu anlamda Türkiye'nin barışı esas alan bu balkan politikasının Balkanlarda da önemli bir katkısı olduğunu görüyoruz. Her vesileyle, bütün balkan ülkeleriyle yoğun temas içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bulgaristan da bizim özellikle oradaki millet varlığımızın parçası olan Bulgaristan Türkleri kardeşlerimizin varlığı aslında bizim için Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerimizi sağlamlaştıracak bir çimento vazifesi görüyor. Biz genel olarak Bulgaristan'la iyi ilişkiler geliştiriyoruz. Şu ana kadar sorunsuz bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özelde de Bulgaristan Türklerinin varlığı, onlarla olan karşılıklı diyaloğumuzun devam etmesi de hem Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır, hem de Bulgaristan Türkleri için önemli bir fayda sağlayacaktır. İfade ettiğim gibi biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz. Türkiye millet varlığımız dediğimiz şey sadece 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret değildir" şeklinde konuştu.

Bulgaristan'ın coğrafi olarak Türkiye'ye en yakın bölgelerden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, "Hak ve Özgürlükler hareketinin bu ziyaretinin halklar arasındaki ilişkileri geliştirmek bakımından siyasi partiler üzerinden iyi bir diyalog kurulmasına yardımcı olacağı kanaatindeyim. Çünkü ne kadar çok temas edersek ne kadar çok iş birliği içinde devam edersek, ne kadar çok fikirlerimizi projelerimizi gelecek tasavvurlarımızı birbirimizle paylaştırır ve bunları yakınlaştırabilirsek o kadar daha güçlü gelecek inşa etmemiz mümkün olur. Ben bu anlamda tekrar bu ziyaretiniz dolayısıyla teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ise Türkiye'de önce Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini ve daha sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini dile getirdi. Siyasi partilerle görüşme yapacaklarını beliren Karadayı daha sonrasında ise İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmek yapacaklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz

Numan Kurtulmuş, Bulgaristan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 4 derece birden düşecek Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 4 derece birden düşecek Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog         
21:11
Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak         
20:48
Köpeğe tecavüz eden şahsın serbest bırakılmasına Aynur Aydın, gözyaşları içinde isyan etti Köpeğe tecavüz eden şahsın serbest bırakılmasına Aynur Aydın, gözyaşları içinde isyan etti         
20:26
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor         
19:14
Yatırımcılar 15-16 Haziran tarihine odaklandı! Altın fiyatlarının kaderi Fed'in vereceği mesajlara bağlı Yatırımcılar 15-16 Haziran tarihine odaklandı! Altın fiyatlarının kaderi Fed'in vereceği mesajlara bağlı         
18:21
Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
17:34
Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım         
16:49
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak         
15:28
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!         
14:47
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 21:47:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biz Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement