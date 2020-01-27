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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır"
6 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Toplantının sona ermesi ELAZIĞ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, valilikte açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:25 Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
Toplantının sona ermesi ELAZIĞ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, valilikte açıklama yaptı.
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