AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır' - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Toplantının sona ermesi ELAZIĞ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, valilikte açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması

Toplantının sona ermesi ELAZIĞ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, valilikte açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:25 Kaynak: AA
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