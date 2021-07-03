AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur'da hükümet konağı açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyasetin, devletin sahibinin millet olduğunu belirterek "Devletin bütün kurumları hepimiz, her şey sizin, milletin emrindedir." dedi.

Kurtulmuş, Burdur'un Gölhisar ilçesinde açılışını yaptığı Park Orman Millet Bahçesi'ni gezdikten sonra Gölhisar Belediyesine geçti. Kurtulmuş, Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'la makamda bir süre sohbet etti, ilçedeki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretinin ardından Çavdır ilçesine giden Kurtulmuş, Hükümet Konağı'nın açılış törenine katıldı.

Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, kendileri için aslolanın millet olduğunu belirterek Türkiye'nin, siyasetin, devletin sahibinin millet olduğunu söyledi.

Bu bilinçle hareket ettiklerine dikkati çeken Kurtulmuş, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının imkanlar çerçevesinde karşılanabilmesinin devletin vazifesi olduğunu aktardı.

Kurtulmuş, yeni Türkiye istikametinde vatandaşın da daha güçlü olmasını istediklerine işaret ederek "Vatandaşımızın gücünü gösteren kamunun binalarının kapısının 24 saat açık olduğu, hizmetin her anda her alanda ulaştığı bir devlet yönetiminin sergilenebilmesidir aslolan." dedi.

"Salgın sürecinde en ücra köydeki vatandaşa hizmet götürüldü"

Salgının Türkiye'yi ve dünyanın her yerini kuşatma altına aldığı zamanda, dünyanın birçok yerinde devletlerin vatandaşına hizmet edemez duruma geldiğini aktaran Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin salgın sürecinde en ücra köydeki vatandaşına kadar hizmet götürdüğünü kaydetti.

Kurtulmuş, devletin salgın sürecindeki çalışmalarını şöyle özetledi:

"Sosyal destek programları çerçevesinde tüm bakanlıklarımızın kurumları ortak şekilde hareket etti. Örneğin, devletin Çavdır'ın bir köyündeki yaşlı bir ninenin ağılındaki hayvanına destek olabilecek hizmeti salgın şartlarında götürdüğünü gördük mü, gördük. Maaşını çekecek olan emeklilerin maaşlarını çekip evlerine götüren jandarmamızı, ilçedeki görevlilerimizi, ilçedeki vefa destek programlarında çalışan kardeşlerimizin o fedakar çalışmalarına şahit olduk mu olduk. Aynı şekilde en ücra noktada kar altında tedavi edilmeyi bekleyen vatandaşımızın ayağına Sağlık Bakanlığı ekiplerimizin o zor şartlarda ulaşarak onları tedavi etmek için seferber olduğunu gördük mü gördük. Ayrıca vatandaşımızın bu şartlar dolayısıyla ekonomik olarak güç durumda kalmaması için yardım kampanyaları düzenledik mi düzenledik. Bu süre içerisinde 661 milyar lira tutarında işçimizden çiftçimize kadar, esnaf ve sanatkarımızdan orta seviyedeki iş adamlarımıza kadar her türlü desteği devlet olarak sağlayabildik mi çok şükür sağladık. Bunları şunun için söylüyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' demek önce insan demektir." diye konuştu.

"Her şey sizin, milletin emrindedir"

Vatandaşların güçlü olduğu takdirde devletin güçlü olacağını vurgulayan Kurtulmuş, kamu yönetimindeki birinci kurallarının "millet" olduğunu, ikinci kurallarının ise "devlet millet dayanışması" olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, milletle devletin duygudaş olarak aynı istikamette yürüyen, aynı kültürün, aynı medeniyetin birer parçaları, birer parametreleri olduğuna değinerek "Bu anlamda devletin bütün kurumlarının kapısı millete açıktır. Devletle ile milleti kaynaşmamış olan toplumların ileriye gitmesi mümkün değildir. Ne devlet vatandaşına şüphe ile bakacak ne vatandaşı devletinden çekinecek, korkacak. Devletin bütün kurumları hepimiz, her şey sizin, milletin emrindedir. Şimdi bu kaynaşma sağlanmış vaziyettedir." ifadelerini kullandı.

Törende Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur konuşma yaptı, konuşmalarının ardından dua edildi.

Hükümet konağının açılış kurdelesini kesen Kurtulmuş, ve beraberindekiler, hizmet binasındaki birimleri gezerek bilgi aldı.