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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

04.07.2021 16:59
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gelişmelerin vermiş olduğu imkanlardan istifade ederek bölgenin kilit noktası olan Türkiye'yi çok daha güçlü bir hale getirmek istediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gelişmelerin vermiş olduğu imkanlardan istifade ederek bölgenin kilit noktası olan Türkiye'yi çok daha güçlü bir hale getirmek istediklerini söyledi.

Kurtulmuş, İl Özel İdaresi Konferans Salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileriyle Toplantı programında, Teke Yöresi'nin en güzel kentlerinden biri olan Burdur'un her açıdan gelişmesi ve kalkınmasını hep birlikte gerçekleştireceklerini belirtti.

Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye'de 84 milyon her vatandaşın ortak bir hedefi olması gerekiyor. Hepimizin ortak hedefi, yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak olmalı. Her alanda sanayisiyle, ekonomisiyle, tarımıyla, ticaretiyle, eğitimiyle, sağlığıyla ve kültürüyle bizim çok güçlü bir ülke olma zorunluluğumuz var." dedi.

İçinde bulunulan coğrafyanın güçlü, ayakları yere basan, halkıyla bütünleşmiş devlet yönetimine sahip bir Türkiye'yi kurmayı zorunlu kıldığına işaret eden Kurtulmuş, yeniden güçlü ve büyük Türkiye'nin başlangıç noktasının şehirler olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, tek tek şehirlerin güçlü olmasıyla Türkiye'nin güçlü olacağını vurguladı.İki önemli sürecin içinden geçildiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bunlarda birisi küresel salgın, insanlık tarihinin son birkaç asırdır karşılaşmış olduğu en önemli sorunlardan birisi. Bu sadece insan kayıpları bakımından değil, aynı zamanda salgında karşımıza çıkan yeni bir dünya varlığından dolayı da tarihsel bir öneme sahip. Artık hiçbir şey salgından öncesi gibi olmayacak, her şey değişmekte, her şey daha köklü bir şekilde gelişecek. Örneğin üniversiteler uzun bir süredir uzaktan eğitim yaptılar, dünyanın birçok yerindeki hükümetler toplantılarını çevrim içi yapmak zorunda kaldı. Velhasıl siyasetten ekonomiye, ticaretten üretim şekillerine kadar her şeyin köklü bir şekilde değiştiği bir dönemden geçiyoruz."

-"Türkiye insan birikimiyle dönüşüme hazır"

Bu değişimin daha da artacağına dikkati çeken Kurtulmuş, salgın sürecinde birçok esnaf ve sanatkarın hükümetin büyük desteklerine rağmen eskisine göre zor günler geçirirken, bazı sektörlerin ise olağanüstü yüksek ticaret hacmine ulaştığını kaydetti.

Salgın sonrasında gelişecek dünyanın bütün bu ekonomik siyasal yapılanmasında etkin bir şekilde yer alanların bundan sonra çok daha güçlü olacağını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin iş insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve insan birikiminin böyle bir dönüşüme hazır olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, gelecek döneme ilişkin tedbirleri dikkatli bir şekilde alarak yollarına devam edeceklerini bildirdi.

İkinci olarak ise salgın olmasaydı bile dünya ekonomisinde, üretiminde ve siyasetinde çok önemli değişimlerin olduğu bir sürece girildiğine değinen Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti'nin uyuyan bir dev olarak uyandığını ve dünya ticaretini yönlendiren bir ülke haline geldiğini söyledi.

Çin'in Asya'nın üretiminin kara yoluyla Kafkaslar ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya, deniz yoluyla da dünyaya piyasasına çıkarmak için bir arayışın içine girdiğini aktaran Kurtulmuş, bunun dünyadaki dengeleri değiştiren önemli bir gelişme olduğunu anlattı.

-"Türkiye bölgenin kilit noktası"

Kurtulmuş, dünyadaki yeni gelişmelerin odak noktası ve kilit taşının Türkiye olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bir kez daha tarihi bir fırsatı yakaladığına işaret eden Kurtulmuş, "Üzerimize düşen tarihin, zamanın, gelişmelerin bize vermiş olduğu bu imkanlardan istifade ederek bu bölgenin kilit noktası olan Türkiye'yi çok daha güçlü bir hale getirebilmek." diye konuştu.

Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin ne kadar büyük adımlar attığını gördüklerini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin bu dönemde Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinden vazgeçmediğini hatırlattı.

Salgının en ağır seyrettiği günlerde 45 günde sıfırdan dünyanın en iyi salgın hastanelerinin kurulduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bunların güçlü ve büyük Türkiye'nin alametifarikalarından olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, toplamda 661 milyar lirayı bulan desteklerle esnaf ve sanatkarların tezgahlarının dağılmamasını sağlamaya, içine düştükleri zor günlerden çıkmalarına yardımcı olabilecek tedbirleri almaya gayret ettiklerini anlattı.

-"Market yasası üzerinde konuştuğumuz, titiz bir şekilde çalışılan bir konu"

Numan Kurtulmuş, toplantıda soru cevap bölümünde, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorularını not aldıktan sonra şunları söyledi:

"Market yasası uzunca bir süre üzerinde konuştuğumuz, titiz bir şekilde çalışılan bir konu. Bu market yasasında da haksız rekabetin önüne geçmeyi sağlamamız lazım. Gıda tedarik zincirlerinin çok ciddi bir şekilde korunmasını da temin etmemiz gerekiyor. Hakkaniyetli, adaletli, üretici ve tüketici arasındaki o zinciri mümkün olduğunca kısaltıcı ve marketlerin lehine bir takım avantajlar sağlamayacak şekilde düzenlemeler yapılması konuşuldu. Belli bir noktaya kadar geldi. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yasanın meclise geleceğini ümit ediyorum. Hayvancılıkta da önemli bir noktayız. Eksiklerimizi gidererek üretimi artıracağız, başka çaremiz yok. Küçük işletmecilerimizin de tarım ve hayvancılıktan para kazanabilecek hale gelmesini sağlayacağız. Tarım ve hayvancılıkta bilimsel, Ar-Ge faaliyetlerini artırarak çok daha yüksek verim elde edebilecek işler yapmak önemli."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

Sivil Toplum Kuruluşu, AK Parti, Türkiye, Burdur, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burdur'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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