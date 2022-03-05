AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Büyük Vefa Buluşması"na katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Büyük Türkiye ideali 84 milyona karşı sorumluluğumuzdur. Yeni ve adil bir dünyanın kurulması ideali ise 7,5 milyar insanlığa karşı sorumluluğumuzdur." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığınca düzenlenen "Büyük Vefa Buluşması"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin birçok özelliği olduğunu ancak bunlardan dördünü istikametlerini belirlemek bakımından önemsediklerini söyledi.

Geçmişte Türkiye'yi yönetmiş nice siyasi partiler bulunduğunu, bugün o partilerin bir kısmının isminin dahi hatırlanmadığını, koordinatlarını tespit edemedikleri, istikametlerini kaybettikleri için kaybolduklarını ifade eden Kurtulmuş, AK Parti'nin siyasi partinin yanı sıra büyük bir dava hareketi olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, "Bu coğrafyada asırlardır büyük medeniyetlerin öncüsü olmuş bir milletiz. Yedi kıtada hükümran olmuş bir milletin torunlarıyız. Türkiye'yi yeniden güçlü büyük Türkiye yapacağız. Bir ayağımız sağlam yere basacak. Davamızın birinci ayağı. Böyle düşünmezseniz Türkiye'nin İHA'larını, SİHA'larını, milli helikopterlerini, Türkiye'nin uçağını yapamazsınız. Böyle düşünmezseniz Akdeniz'de mavi vatanı ilan edip Türkiye'nin hakkını, hukukunu koruyamazsınız. Yeniden güçlü büyük Türkiye idealine bağlı olmazsanız Ayasofya'yı ibadete açıp Müslüman milletin emrine tahsis edemezsiniz. Davamızın bir ayağı yeniden güçlü büyük Türkiye." ifadelerini kullandı.

Davalarının ikinci ayağının yeni, adil, hakkaniyetli, adaletli bir dünya sistemi kurabilmek olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bakın, 'Dünya 5'ten büyüktür.' lafı kolay söylenmez. Söylenince kulağa kolay geliyor ama onu söylemek zordur. Birleşmiş Milletlerde söylemek zordur. Bu bir iddianın sonucudur. Yani diyorsunuz ki bu dünya böyle gitmez. Adaletli, hakkaniyetli, herkesin sözünün geçerli olduğu bir dünyayı kurmamız lazım. İşte bu sizlerin, bu hareketin, bu davanın en önemli özelliklerinden birisidir ve bu anlamda zaman bizim ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koyuyor.

İşte gözümüzün önünde bu akşam biz burada konuşurken Ukrayna'nın şehirleri bombalanıyor. 'Yeni adil bir dünya sistemi, dünya 5'ten büyüktür.' Cumhurbaşkanımız bunu her yerde söylüyor mu? Söylüyor. Söylediği zaman dünyanın egemenlerinin yüzünün nasıl asıldığını görüyorsunuz. Garibanların da nasıl bu işten memnun olduğunu görüyorsunuz. Adam hem savaşın tarafı hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bu konu gündeme geldiği zaman veto ediyor. Yani hem hakim hem savcı. Hem iddia makamı hem sanık. Dolayısıyla dünya sisteminin böyle devam etmeyeceğini her kriz bize bir kere daha gösteriyor. Gözümüzün içine parmağını soka soka öğretiyor. Dünya 5'ten büyüktür, yeni ve adil bir dünya sistemini, bütün milletlerin egemen ve eşit olduğu bir dünya sistemini kurmak sizin, bizim boynumuzun borcudur. Büyük Türkiye ideali 84 milyona karşı sorumluluğumuzdur. Yeni ve adil bir dünyanın kurulması ideali ise 7,5 milyar insanlığa karşı sorumluluğumuzdur."

"Özür dilemesini beceremeyenlerin milletten helallik almaları mümkün değil"

Bu siyasi kadronun geçmişten aldığı güçle geleceği kurmak üzere kendisini odaklamasının en temel özelliği olduğunu, 2023, 2053 ve 2071'in de tesadüfen söylenmiş hedefler olmadığını ifade eden Kurtulmuş, dördüncü özelliklerini ise "millet partisi olmaları" şeklinde vurguladı.

Numan Kurtulmuş, 28 Şubat'ta İstanbul Üniversitesinde ikna odaları kurarak 18-20 yaşındaki öğrencilerin başındaki başörtülerini çıkaran CHP'li kadroların milletten özür dilemesi gerektiğini, bunu beceremeyenlerin milletten helallik almalarının mümkün olmadığını, milletin onlara asla haklarını helal etmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz milletten aldığımız helal oylarla, vekaletle millet adına demokratik kurallar içerisinde devleti yönetmekle yükümlü bir millet partisiyiz. Demokrasinin hakemi de hakimi de sahibi de sadece ve sadece millettir, başka hiçbir unsur değildir. Millet partisi olduğunuza inanmazsanız 28 Şubat'ta dik duramazsınız. Millet partisi olduğunuza inanmazsanız 27 Nisan Muhtırası verdikleri zaman kaçacak delik ararsınız. Eğer millet partisi olduğunuza inanmaz, yani gücü milletten aldığınızı bilmezseniz 104 tane general, gece yarısı bir şey imzalar, anında cevabını verirsiniz, aksi takdirde veremez, o bildiriyi de yutarsınız. Millet partisi olduğunuzu bilmezseniz '15 Temmuz'da 'Çıkın meydanlara' diyerek milleti bir direnişe sevk edemezsiniz. Allah nasip edecek, inşallah 2023'te de iktidar, milletin tercihiyle, milletin kararıyla, milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek yoluna devam edecek."

"Milletin gönlüne girmeyi başardığımız için millet de bizimle beraber yürüdü"

Muhalefetin "parlamenter sistem" söylemlerine ilişkin eleştirilerde bulunan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin milletin oylarıyla gerçekleşmiş bir değişim olduğunu hatırlattı.

Bu siyasi hareketin önemli başarılarından birinin insanların gönlüne girmeyi başarmak olduğunu aktaran Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen Cumhurbaşkanımız, il başkanları toplantısında dedi ki 'Ben Kılıçdaroğlu'yla girdiğim 14 yarışın tamamını kazandım.' Muharrem İnce daha güzel ifade ediyordu, 'Girmişsin adam seni yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş.' diyordu. Niye bu millet sizin elinizi bırakmadı? Bu millet niye Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmaktan vazgeçmedi? Çünkü biz milletin gönlüne girmeyi başardığımız için millet de bizimle beraber yürüdü. Şimdi 2023'ün kapısını açacak anahtar şudur, bunun altını çizerek sözümü bitiriyorum. Gönlüne girmeyi başardığımız milletin gönlünden düşmemeyi de başaracağız. Zaten millet bize 'EYvallah' demiş. Gönlünden düşmemek daha zor bir iştir. Daha büyük gayret gerektirir, daha fedakarca çalışma gerektirir. Samimiyetle, tevazuyla yaklaşmak gerektirir ve bunun için gece gündüz çalışarak yolumuza devam edeceğiz."