AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Büyükşehir ve Ortahisar Belediyesini Ziyaret Etti
35 dakika önce
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde karşılanması Belediye ziyaretinden detaylar Numan Kurtulmuş'un konuşması Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun Kurtulmuş'a plaket takdimi Ortahisar Belediye Başkanlığı...
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un Trabzon
Büyükşehir Belediyesi'nde karşılanması
Belediye ziyaretinden detaylar
Numan Kurtulmuş'un konuşması
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
'nun Kurtulmuş'a plaket takdimi Ortahisar
Belediye Başkanlığı ziyaretinden görüntüler
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
'in konuşması
Numan Kurtulmuş'un konuşması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:16 Kaynak: AA
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