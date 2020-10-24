AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı: (3) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)

24.10.2020 13:19
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı: (3), System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İYİ Parti'nin içindeki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Oraya asla elimizi sokmayız. Bir partinin iç işidir ve oraya dilimizi uzatmayız." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " İYİ Parti'nin içindeki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Oraya asla elimizi sokmayız. Bir partinin iç işidir ve oraya dilimizi uzatmayız." dedi.

Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti'deki FETÖ tartışmalarının sorulması üzerine Kurtulmuş, "İYİ Parti'nin içindeki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Oraya asla elimizi sokmayız. Bir partinin iç işidir ve oraya dilimizi uzatmayız. Diğer meseleye gelince FETÖ dediğiniz mesele en az 40 yıldır devam eden ve devletin her tarafına nüfuz etmiş, 15 Temmuz akşamından itibaren de artan ve gelişen bir hızla kendisiyle mücadele edilen karanlık bir çetedir. Türkiye'deki siyasi iktidar, Sayın Cumhurbaşkanımız sadece 15 Temmuz değil, 17-25 Aralık'tan başlayarak, Gezi Parkı eylemlerinden itibaren başlayarak, zaten FETÖ'cüleri darbe sürecine iten de Cumhurbaşkanımızın o kararlı tavrıdır. Bunların her birisini devletin içerisinden ayıklayıp atmak için büyük bir kararlılıkla mücadele etmiştir. AK Parti içerisinde de büyük mücadele verilmiştir." diye konuştu.

Kurtulmuş, "FETÖ'cülerin büyük oranda atıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben çok büyük oranda atıldığını düşünüyorum. Öyle bir örgütten bahsediyoruz ki ilk harp okulu sorularını çaldığı sene 1973 veya 1974. Yani böylesine büyük bir örgütten bahsediyoruz. Hala bir yerlerde karda yürüyüp ayak izini belli etmeyenler var mıdır, olabilir. Ama Cumhurbaşkanımızın başkanlığında AK Parti hükümetlerinin ve AK Parti'nin politik tavrının çok açık olduğunu söylemek isterim. FETÖ ile her alanda bütün devlet kurumlarında buna siyaset de dahil, canhıraş mücadele veriliyor. Bu mücadele devam edecektir, bunlar sistemden bütünüyle temizlenene kadar."

Hayvan Hakları

Meclis'te hayvan hakları ve hayvanlara yönelik şiddet, onların korunmasıyla ilgili yasaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"TBMM gelmeye hazır haldedir. Hayvan Haklarıyla ilgili yasa komisyondan geçmiş vaziyettedir. Meselenin 2 tarafı var. Biri nasıl korunacakları ile ilgili kısmı, Tarım Bakanlığı'nın ağırlıklı çalışmaları ile oluştu. Hayvanlara karşı işlenen suçların nasıl cezalandırılacağı ve nasıl korunacağı bununla ilgili kısmı da Adalet Bakanlığı çalıştı. Sonunda Meclis'teki komisyondan geçti. Önümüzdeki dönemde Meclis gündemine göre Genel Kurula gelecektir. Burada herkesin destek vereceğini ümit ediyoruz. Dinamik bir süreç, yani bu konudaki yeni talepler ve gelişmeler geçtikçe, biliyorsunuz herhangi bir yasa Meclis'ten son nokta koyulana kadar verilecek önergelerle değiştirilebilinir. Türkiye için önemli bir ihtiyaçtı bunun kısa sürede yasalaşacağını ümit ediyorum."

Yasayla hayvanların korunmasının işin bir kısmı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl mesele programda izlediğimiz Sayın Emine Erdoğan'ın videosunda da görüldüğü gibi buna bütün toplumun sahip çıkabileceğidir. Gönlümüzde ve zihnimizde sokak hayvanlarına ve diğer hayvanlara da bir yer var. Bunu bir şekilde yerleştirmektir. Gençlerin özellikle hayvan sevgisiyle daha yakın olabilmesi için birtakım özendirmelerin yapılabilmesidir. Burada toplumsal duyarlılığın artırılmasının ben yasadan daha önemli bir kısım olduğunu düşünüyorum. Toplumsal duyarlılığın artırılması, siz hangi yasayı koyarsanız koyun, insanlıktan uzak olanlar, hayvanlara büyük eziyetler ediyorlar. Köpeği dövüyor, bir tarafını yakıyor. Toplumsal duyarlılığın yükselmesi, bu tür zalim insanlar, hayvanlara karşı suç işleyen kalbi kara insanların da izole olması ve bu meseleden uzaklaşmasını sağlayacaktır. Esas mesele bu toplumsal duyarlılığı herkesin güçlendirilmesi lazımdır."

(Bitti)

Fetullahçı Terör Örgütü, Numan Kurtulmuş, İYİ Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı: (3) - Son Dakika


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