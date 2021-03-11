AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

11.03.2021 23:05
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1), System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarını da içeren bir haritanın...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarını da içeren bir haritanın resmedilmesine ilişkin, "Asla o gösterilen haritanın bölgenin gerçeklerini yansıtmadığı, Kuzey Irak'ta yaşayan kardeşlerimizin de menfaatine olmadığı ve Türkiye ile Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi arasında fitne sokmaktan başka hiçbir amacının olmadığını çok açık söylüyorum." dedi.

Kurtulmuş, TV NET televizyonunda canlı yayınlanan "Net Bakış" programında soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'un zor bir imtihan olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin sağlık alt yapısı ve sağlık çalışanlarıyla, yeni hastanelerin yapılmasıyla diğer ülkelere fark atan bir başarı yakaladığını söyledi.

Kurtulmuş, ekonominin de mümkün olduğu kadar az bir zayiatla bu süreci atlatabilmesi için adımlar atıldığını, bir taraftan sağlık alanında her türlü fedakarlığın ortaya konulacağı diğer taraftan da ekonomiyi dengeleyecek bir süreç olması için çalışıldığını anlattı.

Bir ayda yaklaşık 11 milyon doz aşının vurulduğunu dile getiren Kurtulmuş, nüfusla oranlandığında Türkiye'nin Avrupa'da ilk 2-3'üncü sırada yer aldığını kaydetti.

Kurtulmuş, Kovid-19 ile mücadele sürecinin başarıyla yürütüldüğünü vurguladı.

"Dünyanın yeni bir küresel ve siyasal mimariye ihtiyacı var"

Numan Kurtulmuş, hakkaniyetli, barışçıl, daha eşitlikçi bir dünya düzeni kurulması mecburiyetini yıllardır söylediklerini belirterek, "Dünyanın yeni bir küresel ve siyasal mimariye ihtiyacı var. Yeni bir küresel finansal mimariye ihtiyacı var. Bu artık bir zaruret haline gelmiştir. Pandemi de bunu ispat etti. Dünyanın en büyük ülkeleri bile pandemi karşısında çaresiz kaldı." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bu süre içinde fonksiyonsuz hale geldiğini, BM'nin gücü ve deneyimine rağmen, son yayınlanan haritalara bakıldığında Afrika ve Latin Amerika ülkelerine aşının ulaşılamadığının görüldüğünü anlatan Kurtulmuş, böyle bir dünyanın ayakta kalamayacağını, daha hakkaniyetli, daha adaletli, daha paylaşımcı, daha insani bir düzene geçişin zaruri olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, bir taraftan pandemiyle mücadele ederken diğer taraftan Türkiye'nin Libya hükümetiyle yaptığı anlaşmayla Akdeniz'de egemenlik haklarını koruduğunu anımsatarak, Kıbrıs'taki Maraş bölgesini açarak KKTC'nin egemenlik haklarını bütün dünyaya ilan ettiğini ve Ayasofya'yı da ibadete açtığını anlattı.

IKBY'nin bölge ülkelerinin topraklarını içeren haritanın resmedildiği pulları bastırma planı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarını da içeren bir haritanın resmedilmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Türkiye'nin, bölge ülkelerinin tamamının toprak bütünlüğünden yana olduğunun altını çizdi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz bir asra aşkın süredir devam eden emperyal projenin asla uygulamayacağına inanıyoruz. Yani böl, parçala, ayrıntılı bir şekilde dağıt ve kolay yönet. Bu proje artık geride kaldı. Bu bölge insanlarının, Şiiler, Sünniler, Türkler, Araplar, Acemler, Kürtler, diğerleri bütün etnik yapılarıyla birbirine düşman haline getirilmesi senaryosuna bu bölge halklarının karnı toktur. Asla buna prim vermeyeceklerdir. Kim zihninde herhangi bir şekilde bu bölgeyi, bu emperyal projenin parçası olarak, yarım kalan Sevr'in bir devamı olarak bu bölgede bir şeyler yapmaya kalkıyorsa bunlar ters teper. Irak'ın Saddam'dan sonrası durumu, Suriye'de uzun yıllardır devam eden vekalet savaşları, iç savaşı, Yemen'deki savaşı göz önünde bulundurduğunuzda bölge halkları artık yeter, diyor. Bölge dışı güçlerin bu bölgede ne işleri var.

Özellikle silah satışı başta olmak üzere bu bölgenin daha fazla silahlanmasını değil, daha fazla demokratikleşmesini sağlayacak adımlara katkıda bulunsun. Bizim bakışımız budur. Orta Doğu'daki halkların da kendisine düzen vermesi lazım. Sorunlarımızı kendimiz çözebilme becerisini kazanamazsak başkalarının bu bölge ülkelerinin iç işlerine burnunu sokma tavrına girerler. Irak'taki tüm gruplar kendi meselelerini çözebilecek güce, birikime sahiptir."

"Eski bir alışkanlık..."

Kurtulmuş, Osmanlı Devletinin üzerinde, haritalar üzerinden siyaset yapmanın çok eski bir alışkanlık olduğunu dile getirerek, "Harita üzerinde eskizler yapıldıktan sonra böl ve yönet projesi uygulanmaya çalışılıyor. Bunlara karşı oldukça tecrübeli ve birikimli bir milletiz. Bu haritalar tesadüfen ortaya konulmaz. Burada uyanık olmak lazım. Asla o gösterilen haritanın bölgenin gerçeklerini yansıtmadığı, Kuzey Irak'ta yaşayan kardeşlerimizin de menfaatine olmadığı ve Türkiye ile Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi arasında fitne sokmaktan başka hiçbir amacının olmadığını çok açık söylüyorum." şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş, zor pandemi şartlarına rağmen AK Parti'nin kongrelerinde önemli bir ivme yakalandığını, yüzde 70 civarında yönetimlerde değişimler yapıldığını, bu dönemdeki yenilenmenin biraz daha fazla olduğunu kaydetti.

(Sürecek)

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş
Arda Turan, sosyal medyadan Belhanda'ya veda mesajı yayınladı Arda Turan, sosyal medyadan Belhanda'ya veda mesajı yayınladı         
00:38
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi         
23:20
G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok         
22:16
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi         
16:30
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 03:20:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei