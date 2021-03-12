AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (3) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eninde sonunda başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devleti kurulacak, buna da kimse mani olamayacak." dedi.

Kurtulmuş, TV NET televizyonunda canlı yayınlanan "Net Bakış" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye konusundaki son gelişmelerin sorulduğu Kurtulmuş, Türkiye'nin başından beri bu noktada çok net bir tavır sergilediğini belirterek, bölgedeki sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesinin en doğru yol olduğu kanaatinde bulunduklarını söyledi.

Kurtulmuş, "Şu sorunun cevabını verirsek Suriye sorunu da çözeriz. DEAŞ'a bu kadar silahı kim verdi ve 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde kimler DEAŞ'ı dünyanın en katil terör örgütü haline çevirdi?" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, "İsteriz ki bölge ülkeleri olarak önce her ülke kendi başına sorunun çözebilsin ama bunu çözemiyorsa bölge ülkeleri olarak bunları çözebilelim. Ben Doha'daki müzakereleri bu anlamda olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mısır ile ilgili gelişmelerin sorulması üzerine de Kurtulmuş, Mısır halkıyla asla bir problemin olmadığını, asırlardır devam eden çok yakın ilişkisi olan iki millet olunduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Mısır'ı yöneten şu andaki darbe yönetimin dahi kendi milli menfaatleri öncelemek gibi bir zaruretinin bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zaten Yunanistan'la yapmış oldukları anlaşma Mısır'ın yetki alanlarını Akdeniz'de kısıtlayan bir anlaşmaydı. Eğer bu anlamda kendi milli menfaatlerini genişletecek bir çabanın içerisinde olacaklarsa bizim Libya ile yaptığımız mutabakat gibi ya da ona benzer bir şekilde bir sürecin önü açılabilir. Bu her iki ülkenin de menfaatinedir. Ama ısrarla söylüyoruz, Mısır'da bir yönetim sorunu var mıdır? Vardır. Mısır'da bu anlamda demokrasinin inşa edilmesi için somut adımların atılması gerekir. Mısır'daki bütün siyasal grupların, aktörlerin işin içerisinde olduğu sağlam bir demokrasinin inşa edilmesi lazım ama ne yazık ki ağızlarını açtıklarında demokrasiden bahseden ülkelerin neredeyse tamamına yakınının, birkaç ülkeyi tenzih ederek söylüyorum, Mısır'daki bu süreçlerde sağır, dilsiz halde durdukları ve uygulanan yanlış politikalara seyirci kaldıklarını üzülerek gördük. Bizim meselemiz Mısır halkıyla asla değildir, olmamıştır ve olmayacaktır."

Türkiye-Amerika ilişkileri

Türkiye-Amerika ilişkisine yönelik soru üzerine de Kurtulmuş, "Türkiye-Amerika ilişkileri dediğimiz zaman bu tek taraflı bir şey değil. Yani ne bizim ya da karşı tarafın iyi niyetli davranmamız aradaki sorunların çözümüne yetmeyeceği gibi, bir tarafın kötü niyetli davranması da sorunları büyütmez. Bunun altını çizmek isterim ve Türkiye-Amerika ilişkileri de böyle doğrusal çizgi de hiç devam etmedi." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, yeni dönemde Biden yönetiminin pozitif bir gündemle konuya yaklaşacağını düşündüğünü, Türkiye'nin de bu anlamda kendi bakış açısından taviz vermeden bu adımları atmaya, görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

S400 konusuna ilişkin de Kurtulmuş, S400'ün bir günde ortaya çıkmadığını dile getirerek, Türkiye'nin neden hava savunma sistemine ihtiyacı olduğuna yönelik bilgiler verdi.

Kurtulmuş, "S300'ler, S400'ler almış olan NATO müttefiklerine bir şey söylemeyeceksiniz, S400 aldı diye Türkiye'nin NATO müttefikliğini sorgulayacaksınız. Bu samimi de değildir, tutarlı da bir politika değildir. Bu tartışmanın arkasındaki zihinler şunu da biliyor ki Allah'ın izniyle Türkiye, bu istikamette ilerleyişine devam etsin çok yakın bir süre içerisinde kendi hava savunmasını kurabilecek bir güce, altyapıya sahiptir. Bir taraftan da bundan endişe ediyorlar. Dolayısıyla S400 meselesini siyasi bir polemik haline dönüştürenler önce dönsün baksınlar nasıl iş bu noktaya geldi ve ondan sonra Türkiye'yi suçlasınlar. Bizim de onun için S400 faslını açmadan evvel FETÖ ve PYD/ YPG meselesinin de bizim için sıcak konular olduğunu unutmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kadına şiddet

Numan Kurtulmuş, kadına şiddet konusunun çözümüne ilişkin soru üzerine de "Kadına karşı şiddetin önlenmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Yani bu siyasi bir mesele değildir, insani bir meseledir." dedi.

Bunun kabul edilebilir şeyler olmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Bunların hem en ağır şekilde cezalandırılması, takip edilmesi hem de bu şiddeti ortaya çıkaran nedenlerin çok iyi şekilde irdelenmesi lazım. Bu anlamda da zaten daha evvel hazırlanmış çok rapor var ama uygulamayı da yerinden takip etmek bakımından, ilave varsa uygulamaya ilişkin tedbirler bakımından, atacağımız, alacağımız daha somut adımlar bakımından bir Meclis komisyonunun kurulması ve burada bu tartışmanın yasama organı bünyesinde gündeme getirilmesinin ben olumlu sonuçlar getireceği kanaatindeyim. Doğru bir tekliftir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, bu konuda en sert tedbirleri alacaklarını aktararak, önemli bir noktanın da toplumsal farkındalığın artırılması olduğunu, bu kapsamda da hem siyaset hem de sivil toplumun çok aktif şekilde çalışması gerektiğini dile getirdi.

İsrail güçlerince Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin gözaltına alınması hatırlatılan Kurtulmuş, "İkrime Sabri'nin tam da Miraç gecesi son derece sinsice hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden, eşinin gözünün önünde, yaşı kemale ermiş bir ilim, din adamının hem böylesine kutsal bir gecede gözaltına alınması vahşettir, bir insanlık suçudur." dedi.

Bunun, bilerek, isteyerek, Müslümanlara gözdağı vermek için yapıldığını düşündüğünü belirterek, ayrıca İslam dünyasının da bu kadar sessiz kalmasının kahredici olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama ne yaparlarsa yapsınlar Filistin davası hak ve hakikat davasıdır. Mescid-i Aksa Müslümanların kutsal kıblesidir. Her türlü zulmü aşarak Allah'ın izniyle kıyamete kadar Kudüs Müslümanların beldesi olarak kalacaktır. Eninde sonunda başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devleti kurulacak, buna da kimse mani olamayacak. Ama şimdi siyasi zemini, şartları oluşturmuş oldukları bir ortamda 'Biz son altın vuruşu yapar ve bunu gerçekleştiririz.' zannediyorlar. Ortadoğu'ya ilişkin fikir beyan eden herkesin Kudüs ve Filistin meselesini zihninde anlayıp, gönlünde çözmüş olması lazım."

İslam düşmanlığına ilişkin soru üzerine de Kurtulmuş, İkrime Sabri'nin gözaltına alınmasına ilişkin dünyanın sessiz kaldığını aktararak, "Batı'daki İslam düşmanlığının köklerinde bu iki yüzlülük, bu çifte standart var." diyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)