AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Altay'ın "Menderes benzetmesi"ne tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Altay'ın "Menderes benzetmesi"ne tepki gösterdi Açıklaması

21.04.2021 04:33
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Altay'ın

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "HaddiniBilEnginAltay" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Yine aynı kafa! Yazıktır. Milletin gönlünde ebedileşmiş Şehit Başbakan Menderes'in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı." ifadesini kullandı.

Altay söz konusu videoda merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Altay'ın 'Menderes benzetmesi'ne tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika


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