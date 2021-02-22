AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarını kınadı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarını kınadı
22.02.2021 12:53
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, CHP tarafından yöneltilen ifadelere tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, CHP tarafından yöneltilen ifadelere tepki gösterdi.
Kurtulmuş, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Pandeminin sebep olduğu ağır ekonomik koşullarda, büyük ve güçlü Türkiye idealine gönülden bağlı şekilde görev yapan eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a, CHP tarafından gerçek dışı ve birtakım bühtanlarla ortaya atılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum."
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