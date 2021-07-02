Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; "Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; "Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir"

02.07.2021 14:33
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş;

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımlarından övgüyle bahsederek; "Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımlarından övgüyle bahsederek; "Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Ahmet Yıldız ile AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk olarak Kurtulmuş'a Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Yatağan Palası, Denizli Sancağı ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarını anlattı. Genel Başkanvekili Kurtulmuş'u Denizli'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, "Sizlerin desteği, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Denizli'mizde şehircilik anlamında 2004'ten bugüne kadar büyük bir mesafe aldık. Önceki dönem Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci Bey ile başlayan yerel yönetim devam ediyor. Ekibimizle, teşkilatımızla hep beraber gayret ediyoruz" dedi.

"Denizli 2004'ten bugüne siyahla beyaz gibi oldu"

Denizli'nin 2004'ten bugüne kadar siyahla beyaz gibi olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Şehrimizin önceki halini çok iyi biliyorsunuz. Denizli'yi nefes alabilen bir şehir haline getirdik. Denizli'nin gidilecek yeşil alanı yoktu, yeşil alanlarla donattık. Kentin alt yapısı 50-60 yıllıktı, çok kötüydü, onları baştan aşağı yeniledik. Spor alanları, kültür merkezleri, gençlik merkezleri hülasa vatandaşımızın arzu ettiği, istediği ihtiyaç duyulan tüm yatırımları gece gündüz çalışarak sizlerin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Emanete sahip çıkma bilinciyle güvene layık olmaya gayret ediyoruz. İnşallah kentimizi, ülkemizi daha ilerde görmek arzusundayız."

"Bizim için hizmetin sınırı yok"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, Denizli'de bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, Başkan Zolan'ı ikinci kez ziyaret ettiğini hatırlattı. Kurtulmuş, "Dün gibi hatırlıyorum. Aradan ne kadar geçti? Yerel seçimler öncesinde aday tanıtım toplantısı için buraya gelmiştik. O günden bu yana Osman Başkanımız halkın verdiği yetkiyi, icazeti en güzel şekilde kullanarak Denizli'ye ekibiyle beraber, milletvekili arkadaşlarımızla, il başkanı arkadaşlarımızla beraber burada güzel bir çalışmayı ortaya koyuyorlar. Ben de bu bölgeyi bilen birisi olarak Denizli'nin yıllar içerisinde nasıl geliştiğini birebir şahit olmuş insanlardan birisiyim. Güzel hizmetler yapıldı ama bizim için hizmetin sınırı yok" dedi.

"Güçlü büyük Türkiye"

"Denizli'ye yakışanı yaptık" sloganına atfen konuşmasını sürdüren Kurtulmuş, şunları söyledi: "Sloganı çok güzel koymuşsunuz. Denizli'ye yakışanı yapmak konusunda işin sonu yok. Eldeki imkanlarla halkın isteklerini, beklentilerini, şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak en güzel projeleri, yatırımları ortaya hep beraber koyacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten yeniden güçlü büyük Türkiye ideali çerçevesinde şehirlerimize de şehirlerimizin kalkınmasına da ayrı bir önem veriyor. Dolayısıyla güçlü büyük Türkiye demek her bir şehrinin de aynı zamanda ekonomik, sosyal, kültürel olarak geliştiği, büyüdüğü, ileriye gittiği bir Türkiye demektir. Denizli, Ege bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir. Anadolu'nun önemli kentlerinden birisidir. Denizli'nin yıllar içerisinde hem yerel yönetimler bakımından hem de sanayileşme alanında ileri gitmiş olduğunu görüyoruz."

Denizli'ye açık çek

Denizli'nin daha önünde gidecek çok yolu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu anlamda hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destek tabiri caizse açık çek. Bütün illerimiz için geçerli olduğu gibi Denizli için de bu açık çeki veriyoruz. Yaptığınız her türlü hayırlı hizmetin, milletin daha ileriye gitmesini sağlayacak faaliyetin yanında sonuna kadar duracağımızı, buna destek olacağımızı bir kere daha buradan ifade ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Zolan, günü anısına AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a hediye takdim etti. - DENİZLİ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Denizli, Ege, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; 'Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir' - Son Dakika


Son Dakika

16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 15:01 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları 14:36 Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır 14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır
Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda 14:25 Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı 14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı 14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik 13:42 Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak 13:03 Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak

Son Dakika Haberleri
15:05 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum
14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi
14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır
14:27 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı
14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
14:23 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
14:03 Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor
13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum         
15:06
Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi         
14:52
Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi         
14:35
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı         
14:28
Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası         
14:24
Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor         
14:03
Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler         
13:50
Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı         
13:31
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım         
13:02
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 15:10:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş; "Denizli, Ege Bölgemizin vitrin şehirlerinden birisidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement