AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen aç ve açıkta kimsenin kalmaması için gayret sarf edileceğini söyledi.

Kurtulmuş, Elazığ Valiliği'nde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla depreme ilişkin düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremin hemen ardından bölgede çalışmalar yürüten bakanlara, kurum ve kuruluş çalışanlarına teşekkür etti.

Kurtulmuş, "Bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır. Depremden etkilenen aç ve açıkta kimsenin kalmaması için gayret sarf edilecektir. Devletimiz, bütün vatandaşlarımızın yanında olacaktır." diye konuştu.

Milletin tamamına da teşekkür edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, düzenlenen yardım kampanyaları ile birlik ve beraberlik örneği gösterildiğini kaydetti.

Numan Kurtulmuş, "Milletimizin bütün fertlerine, zor anda bir araya gelme becerisini gösteren 81 milyon yurttaşımıza yürekten teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Allah bundan sonra bize böyle acılar göstermesin. Süratle bu depremin sonuçları, en iyi şekilde sarılacak ama bundan sonraki depremlere karşı çok daha hazırlıklı olacak bütün çalışmaları ilgili bakanlarımız, arkadaşlarımız yerine getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.