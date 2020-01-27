AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Kurtulmuş, Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bulunan depremzedeleri ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Kurtulmuş, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, bunun yanında Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile Adalet Bakanları olmak üzere bütün bakanların depremde büyük hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Kentteki sağlık personellerinin şifa dağıtmaya devam ettiğini aktaran Kurtulmuş, "Şu an 58 hastamız Elazığ genelinde, bu hastanemizde ise 32 hastamız var. Bir kısmını ziyaret etme imkanımız oldu. Allah'a çok şükür 9 tanesi yoğun bakımda olmak üzere hayati tehlikeleri yok. Buradaki yaralılarımız çok kısa sürede taburcu olacaklardır." diye konuştu.

Kurtulmuş, yıkılan evlerin enkazında, Ordu, Kayseri, Sakarya ve Konya belediyelerinin seferber olduğunu anımsatarak, bir yandan AKUT, AFAD diğer yanda da Kızılay ve diğer kurumların 3 gündür uyumadan canla başla çalıştığını kaydetti.

Devlet ve hükümetçe çok büyük bir beraberlik örneği gösterildiğine işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Depremzede vatandaşlarımızın her birinin tek söylediği, 'Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun, milletimize zeval vermesin' dualarını ediyorlar. Bunlar güzel şeyler. En son bugün enkaz altından iki kişi daha çıkarıldı ve enkaz altında vatandaşımız kalmadı. Üzgünüz onları sağ çıkartmak mümkün olmadı. Bütün ailelerine, milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim bir daha bize böyle elem keder göstermesin."

Türkiye'nin fay hattında yer alan bir ülke olduğunu belirten Kurtulmuş, depreme dayanıklı olmayan binaların süratle yenileme mecburiyetini dile getirdi.

Kurtulmuş, daha sonra Mustafa Paşa Mahallesi'ne geçerek Kışla Taziye Evi'nde depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu, ardından Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yakup Kılıç Spor Salonu'na sığınan depremzedelerle bir araya geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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