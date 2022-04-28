AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Esenler'de Kadir Gecesi programına katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yeniden güçlü büyük Türkiye, Anadolu'nun mayası olan hikmet, irfan ve Müslümanlık mayası üzerinde yükselecektir." dedi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ev sahipliğinde Esenler Dörtyol Meydanı'nda Kadir Gecesi dolayısıyla "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" özel programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda konuşan Kurtulmuş, ramazanın yarattığı huzur atmosferine değinerek, katılımcıların Kadir Gecesi'ni kutladı.

İslamiyet'in, Türkiye'nin kültürel ve toplumsal kurucu unsurlarından olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu milletin mayasını yoğuran esas Müslümanlıktır. Bu millet hangi özellikleri taşırsa taşısın, hangi şehirden, hangi etnik yapıdan, siyasi görüşten olursa olsun, bu milletin ana unsuru Müslümanlık duygusudur. "ifadelerini kullandı.

İslam'ın dünyanın nerdeyse tamamına "örneklik ve güzel karakter" ile yayıldığını anlatan Kurtulmuş, gelecekten ümit kesmemek gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, güzel örnek olunduğu takdirde birçok insanın hayatını ve toplumu değiştirecek güce erişildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz onun bunun Müslümanlığıyla uğraşmak yerine İslam'ı şahıslarda en güzel şekilde temsil edeceğiz ve çevremizde örnek olarak, mayası tertemiz Müslümanlık olan bu milleti yeniden Müslümanlık üzerinden ayağa kaldıracağız. İslam bu milletin hayat damarıdır. İrfan ve hikmet Anadolu'nun mayasıdır. Bu irfanla birlikte sadece Anadolu'nun değil, 85 milyonun değil, Türkiye'ye umutla bakan yüz milyonlarca insanın durumunu düzeltmek için gayret göstereceğiz. Bir kere daha gördük ki dünyanın her tarafındaki mazlumlar bizlerden yardım eli bekliyor, hayır duası bekliyor, güçlü olmamızı ve güçlü bir Türkiye'nin onlara sıcak bir gölge olmasını bekliyor."

Müslüman coğrafyaların birçoğunda süren acı ve şiddetin bu ruhla yok olabileceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Dünyanın diğer ucunda Müslümanlara yapılmadık zulüm kalmadı. Burnumuzun dibinde Filistin'de, Kudüs topraklarında Mescid-i Aksa'yı basarak Müslümanlara yapılmadık zulüm, işkence bırakılmadı. Bütün bunların ortadan kaldırılması sizin güçlü olmanıza bağlıdır." dedi.

Kurtulmuş, "Verdiğimiz mücadele yeniden güçlü büyük Türkiye mücadelesidir. Yeniden güçlü büyük Türkiye, Anadolu'nun mayası olan hikmet, irfan ve Müslümanlık mayası üzerinde yükselecektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin bu noktada önemli mesafe katettiğini dile getirerek, "Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde büyük emekleri ve öncülüğü olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Allah'ın izniyle bu millet yürüyüşüne ve dünyaya örnek olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Program, ilahi ve dualarla sona erdi.