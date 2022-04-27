AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Geleneksel Bağcılar İftarı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Geleneksel Bağcılar İftarı'nda konuştu Açıklaması

27.04.2022 23:05
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Geleneksel Bağcılar İftarı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Parmak sallayarak, üstten konuşarak, haddini bilmeyen sözler ifade ederek, bu milletin seçilmiş Cumhurbaşkanına söz söylemeye kimsenin hakkı yoktur.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Parmak sallayarak, üstten konuşarak, haddini bilmeyen sözler ifade ederek, bu milletin seçilmiş Cumhurbaşkanına söz söylemeye kimsenin hakkı yoktur. Bu, kimsenin haddine değildir, herkes haddini bilsin." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığınca Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenen Geleneksel İftar Programı'nda, iki yıl pandemi nedeniyle toplu iftarların yapılamadığını, o yüzden bu yıl ramazan sevincinin ve özleminin sofralara yansıdığını söyledi.

Kadir Gecesi'nin 27 Nisan'a denk geldiğini hatırlatan Kurtulmuş, 27 Nisan'ın Türkiye'nin yakın siyasi hayatında önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "O gün Sayın Cumhurbaşkanımız dik durmamış olsaydı 27 Nisan Muhtırasını veren irade Türkiye siyasetini yeniden şekillendirecek ve bugünkü siyasi tablo olmayacaktı. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat'ta milletin iradesini yok sayan sivil ve askeri vesayet odakları, muhtırayla hükümeti yıkarız zannettiler. O zaman Erdoğan dik durarak, 27 Nisancılara pabucu bırakmadı ve milletin iradesini korudu. Bundan sonra da hiçbir vesayet odağına eyvallah demeyeceğimizi Bağcılar'dan haykırıyoruz." diye konuştu.

"Bu milletin seçilmiş Cumhurbaşkanına söz söylemeye kimsenin hakkı yoktur"

Kurtulmuş, memlekette hala parmağını sallayarak milletin iradesinin üstünde bir söz sahibi olduğuna inanan bazı çevreler olduğunu bildiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana Muhalefet Partisinin önde gelen sözcülerinden birisinin parmak sallayarak hesap sormaktan, yargılamaktan bahsetmesini asla göz ardı edemeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi arkasındaki zihniyet ve vesayet odakları, boşuna heveslenmesin, parmak sallayarak hizaya getirilecek bir millet iradesi artık bu memlekette yoktur ve olmayacaktır. Parmak sallayarak, üstten konuşarak, haddini bilmeyen sözler ifade ederek, bu milletin seçilmiş Cumhurbaşkanına söz söylemeye kimsenin hakkı yoktur. Bu, kimsenin haddine değildir, herkes haddini bilsin."

Ak kadroların 2023'te de milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkacaklarını kaydeden Kurtulmuş, "Sadece Bağcılar'da değil, İstanbul'un birçok yerinde ve Türkiye genelinde milletimiz yeniden Recep Tayyip Erdoğan diyerek, parmak sallayanlara haddini bildirecektir. 2023'ü yeniden büyük, güçlü Türkiye istikametinde sandıktan zaferlere sonuçlandıracağız." dedi.

Numan Kurtulmuş, 2023 seçimleri için sabırla ve azimle çalışacaklarının altını çizerek, "Milletimizin desteğini yeniden kazanarak hem parlamentoda güçlü bir şekilde var olacağız hem de Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, '27 Nisan e-muhtırası' değerlendirmesi Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, '27 Nisan e-muhtırası' değerlendirmesi Açıklaması

Numan Kurtulmuş, Bağcılar, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Geleneksel Bağcılar İftarı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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