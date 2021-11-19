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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Giresun Tanıtım Günleri"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Giresun Tanıtım Günleri"nde konuştu Açıklaması

19.11.2021 20:14
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Giresun Tanıtım Günleri"nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu kadar haksızlıkların, adaletsizliklerin hüküm sürdüğü, savaşların, açlıkların, kıtlıkların, işgallerin her türlü zorlukların maksimum seviyede yaşandığı günümüz dünyasında bu asil milletin evlatlarına ve Giresun'un uşaklarına düşen yeni,...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu kadar haksızlıkların, adaletsizliklerin hüküm sürdüğü, savaşların, açlıkların, kıtlıkların, işgallerin her türlü zorlukların maksimum seviyede yaşandığı günümüz dünyasında bu asil milletin evlatlarına ve Giresun'un uşaklarına düşen yeni, hakkaniyetli ve adil bir dünyanın kurulması için canla başla mücadele etmektir." dedi.

Kurtulmuş, Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri programında, bu tür etkinliklerin sadece bir araya gelmek, hasbihal etmek, dertleşmek ve daha yakından tanışmanın ötesinde büyük anlamlar taşıdığını söyledi.

Özellikle küresel kültürün hayatın her alanına hükmettiği bir dünyada Anadolu'ya has kültürel güzelliklerin bu etkinlikler vasıtasıyla canlı tutulduğunu ve gelecek nesillere aktarıldığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bunu sadece kültürel bir hemşehri buluşması değil, aynı zamanda geleceğe imza atan bir takım kültürel etkinlikler olarak görmekte çok büyük fayda olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

İstanbul'daki Giresunluları bir araya getiren yetkililere teşekkür ettiğini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği sürece işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin ve dünyanın son derece önemli bir süreçten geçtiğini hep beraber görüyoruz. Türkiye, çok büyük iddiaları olan sadece tarihten gelen birikimleri dolayısıyla değil, bugün karşı karşıya kalmış olduğu bir takım meydan okumalarla, sahip olduğu imkan ve potansiyeliyle önümüzdeki yüzyılın en büyük ülkelerinden birisi olmaya aday bir ülkedir. Bu anlamda hepimiz nerede olursak olalım, hangi işi yapıyor olursak olalım, hangi dünya görüşüne bağlı olursak olalım, hangi siyasal amacın peşinde olursak olalım, kimliklerimiz ne kadar farklı olursa olsun, hepimizin iki ortak hedefi hiç unutmaması lazım. Bunlardan birisi yeniden güçlü büyük Türkiye'yi inşa etme azmi ve kararlılığıdır. Her alanda bugünden daha ileriye gidecek, ekonomisinden, siyasetine, milli savunma sanayinden toplumsal bütünleşmesine kadar çok daha güçlü bir hale gelecek Türkiye'yi kurma azmi, iradesi ve kararlılığı hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Nerede olursak olalım, hepimiz aynı hedefe işaret edeceğiz ve hepimiz güçlü büyük Türkiye'yi korumak için mücadele edeceğiz. İkinci temel ortak hedefimiz ise bu kadar haksızlıkların, adaletsizliklerin hüküm sürdüğü, savaşların, açlıkların, kıtlıkların, işgallerin her türlü zorlukların maksimum seviyede yaşandığı günümüz dünyasında bu asil milletin evlatlarına ve Giresun'un uşaklarına düşen yeni, hakkaniyetli ve adil bir dünyanın kurulması için canla başla mücadele etmektir. Bu iki ortak hedefte birleşeceğiz, bütünleşeceğiz, çabalarımızı, emeklerimizi, dostluklarımızı, yüreklerimizi yan yana getireceğiz."

Kurtulmuş, Türkiye'nin yakalamış olduğu bu güzel ivmeyi çok daha güzel bir şekilde ileriye doğru taşıyacağını belirterek, "Ümit ediyorum ki her hemşehri derneği etkinliği ile daha güçlü bir Türkiye'nin, daha büyük bir Türkiye'nin ve daha adil bir dünyanın kapısını aralayan büyük bir Türkiye'nin insanları olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Kurtulmuş'a, Giresun Valisi Enver Ünlü ve Giresun Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş, plaket ve kemençe takdim etti.

Bu arada Kurtulmuş, Giresun'a has ürünlerin tanıtıldığı stantları gezerek, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda davetli katıldı.

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş 'Giresun Tanıtım Günleri'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Giresun Tanıtım Günleri"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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