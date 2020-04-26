AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş gündemi değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Koronavirüs salgını sonrası ekonomideki daralma süreci Türkiye'yi de tabii ki etkileyecek ancak Türkiye'nin bir avantajı var; Türkiye kamu borçluluğu bakımından dünyadaki en avantajlı ülkelerden birisidir.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Koronavirüs salgını sonrası ekonomideki daralma süreci Türkiye'yi de tabii ki etkileyecek ancak Türkiye'nin bir avantajı var; Türkiye kamu borçluluğu bakımından dünyadaki en avantajlı ülkelerden birisidir. Bizim borcumuz bu anlamda ciddi bir şekilde azalmış vaziyettedir." dedi.

Kurtulmuş, Kanal 7'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gelinen noktaya ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk andan itibaren tedbirlerini aldığını, tüm kurum ve kuruluşların da sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, tüm bakanlıkların kendi alanlarında yoğun çalışmalar yaptığını anlatarak "Ümit ediyorum ki son birkaç günlük veriler çok şükür beklediğimiz gibi geliyor. Bundan sonra da inşallah birini plato yapması ve önümüzdeki süreçte özellikle bayrama kadar olan süreçte bu işin düşüşe doğru geçmesini sağlayacak bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Yurt içinde bu mücadeleyi veren Türkiye'nin diğer taraftan da talep eden ülkelere yardım ulaştırdığını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin bu süreçte gurur duyulacak bir performans ortaya koyduğunu ve dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin virüsle bağlantılı ölüm sayılarını gizlediğine ilişkin yabancı basında haberlerin yapıldığının hatırlatılması üzerine Türkiye'de bir tek vakanın bile gizlenmediğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bunlar herhalde kendi kafalarında, içlerinde, ruhlarında olan kirlilikleri ortaya döküyorlar." dedi.

Kurtulmuş, normalleşme süreci konusunda izlenecek yol haritasına ilişkin bir soru üzerine, "Burada bir yol haritası tabii ki var. Burada asıl olan plato ve düşüşe doğru geçmeyi sağlamaktır. Ama bu şu demek değildir; eğer böyle olursa da her şey bitti, her şey eski günler gibi bir an evvel gelecek demek değildir. Yine tedbirle, yine adım adım, tedricen gerekli tedbirler hafifletilecek ve insanlarımız normal hayatlarına bir şekilde geri döneceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin tek başına sağlıkla ilgili olmadığına, ikinci alanın ekonomiyle ilgili olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu alanla ilgili de son derece net ve başarılı bir şekilde sürecin yürütüldüğünü kaydetti.

Kurtulmuş, "Ekonomi alanında çok dikkatli olmamız lazım. Allah korusun, kalıcı hasarlar oluşturmadan bu süreci aşmak için tedbirlerimizi alıyoruz. Yaklaşık 200 milyar TL'lik toplamda vatandaşlarımıza, iş dünyasına destek olacak çeşitli tedbir paketleri ortaya konulmuş oldu." dedi.

Süreçte üçüncü alanın da toplumsal psikolojinin düzgün tutulması olduğunu belirten Kurtulmuş, kendilerinin ilk günden beri bu salgın konusunun bir insanlık meselesi olduğunu, bu konu üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini düşünerek bu bilinçle hareket ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, "Her gün o günün gereklerini yerine getirerek ama uzun dönemli bir planlama içerisinde hareket ediyoruz ve inşallah bayramda da Türkiye'nin rahatladığı, rahat bir nefes aldığı bir sürece girmeyi ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türk ekonomisine ilişkin kötümser senaryolar çizildiğinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, karşılaşılacak yeni krizin küresel anlamda etkilerinin 1997 Uzak Doğu Asya krizi ve 2008'deki küresel finans krizinden çok daha fazla, çok daha derin ve çok daha kalıcı olacağını dile getirdi.

Yapılan tahminlere göre, dünya ekonomisinin 2020 yılında itibarıyla toplamda yüzde 4,5- 5,5 arasında bir küçülme, daralma içerisinde olacağının ifade edildiğini anlatan Kurtulmuş, gelişmiş ülkelerde bu rakamın daha yüksek olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Kurtulmuş, "Koronavirüs salgını sonrası ekonomideki daralma süreci Türkiye'yi de tabii ki etkileyecek ancak Türkiye'nin bir avantajı var; Türkiye kamu borçluluğu bakımından dünyadaki en avantajlı ülkelerden birisidir. Bizim borcumuz bu anlamda ciddi bir şekilde azalmış vaziyettedir." dedi.

Türkiye'nin ekonomik altyapısının diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir noktada olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Turizm altyapısını yok edecek ya da üretimi altyapısını, sanayi altyapısını ortadan kaldıracak bir gelişme olmadığı sürece Türkiye için bu iki sektördeki bu yıl oluşacak tablo geçici bir tablodur. Önümüzdeki yıl bunun çok daha ileri gideceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kurtulmuş, bir soru üzerine, uluslararası kurum ve kuruluşların hiçbirinin kriz çözebilme kabiliyetine sahip olmadığının görüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Zaten uzunca bir süredir insanoğlunun bir arayış içerisinde olduğu, yeni, adil, hakkaniyete dayalı bir dünya sisteminin nasıl kurulması gerektiği ile ilgili fikirlere aç, muhtaç olduğu zaten ortadaydı. Şimdi bundan sonra böyle bir dönem ortaya çıkacak, burada Türkiye'nin inşallah yeni dönemdeki en büyük fonksiyonu bu küresel arayışın öncülüğünü ve sözcülüğünü yapabilmektir."

Bir soru üzerine, millet yetki verdiği sürece AK Parti olarak reformları sürdürmeye devam edeceklerini anlatan Kurtulmuş, "Milli, yerli olan çizgimizi de daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bunlarda hiçbir problem yok. Türkiye bu istikamette Cumhurbaşkanımız öncülüğünde inşallah çok daha güzel yerlere gelecektir." ifadelerini kullandı.

İnfaz düzenlemesine yönelik muhalefetin tavrı hatırlatılarak "Yeni bir düzenleme olabilir mi infazla ilgili." şeklindeki bir soru üzerine ise Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Kamuoyunun beklentilerini büyük oranda karşılayacak bir düzenleme yapıldı. Tabii ki biz herkesi serbest bırakmak, herkesin salıverilmesini, tahliye edilmesini sağlamak gibi bir durumla karşı karşıya değiliz. Ama bu düzenlemenin içerisinde hakikaten reform niteliğinde uygulamalar da oldu."

Numan Kurtulmuş, Koronavirüs, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 02:28 Kaynak: AA

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