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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş gündemi değerlendirdi Açıklaması

01.07.2021 14:25
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yapılan kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, bizi en düşük gösteren kamuoyu araştırmalarında bile AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle arasındaki puan farkı 10-12 hatta 15 puandan daha fazladır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yapılan kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, bizi en düşük gösteren kamuoyu araştırmalarında bile AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle arasındaki puan farkı 10-12 hatta 15 puandan daha fazladır." dedi.

Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Hayvanların korunmasına ilişkin Meclis'e sunulan kanunun teklifi sorulan Kurtulmuş, çok iyi hazırlanan, Türkiye kamuoyunda ciddi beklenti oluşturan teklifin büyük bir ittifakla Meclis'ten geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Kurtulmuş, Meclis'teki işleyişte bir tıkanıklık olmadığı takdirde kanun teklifinin bu dönemde yasalaşacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleri ile toplantılar yapması ve basına yansıyan "Yaz aylarında AK Parti sahaya inecek" şeklinde haberler sorulan Kurtulmuş, AK Parti'de kongrenin ertesi gününden itibaren 2023 seçim çalışmalarına başlandığını söyledi.

AK Parti'nin sürekli sahada, halkla iç içe bir siyasi parti olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Gönüllerde kalmak, gönüllerden düşmemek, büyük bir özveri gerektiriyor. Siyasetimizin temel ilkesi şeffaf, hesap verebilir halkla iç içe olan, halkın rızasını, duasını kazanmayı esas almak. Biz bunu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "AK Parti'nin siyasi ilkelerine aykırı davrananların olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, insanın olduğu her yerde birtakım eksiklik ve yanlışlıkların olabileceğini, AK Parti'nin gönüllerden düşmediğini dile getirdi.

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yapılan kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, bizi en düşük gösteren kamuoyu araştırmalarında bile AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle arasındaki puan farkı 10-12, hatta 15 puandan daha fazladır. Dolayısıyla AK Parti açık ara birinci parti olmayı sürdürüyor ama bu yetmez. Fildişi kulelerde oturarak siyaset olmaz. Milletimizin içerisinde, gönülleri onarmak, gönüllerde yer alabilmek önemli. Pandemi şartları dolayısıyla halkla araya mesafe konmuş olabilir. Hızla bunları aşmak ve gönüllerden düşmemeyi esas alan bir anlayışla siyasetimizi sürdürmek zorundayız. Cumhurbaşkanımızın, milletvekilleriyle toplantılarının ana amacı da budur."

Antalya'da iki kardeşin istismarı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin dava hakkında görüşleri sorulan Kurtulmuş, ilk anda çok kuvvetli şekilde sosyal medya üzerinden tepki verdiklerini söyledi.

Durumun kabul edilemez olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Ancak şunu da çok açık söylemek lazım. Hiç kimse internetin, sosyal medyanın bize verdiği kullanım kolaylığından istifade ederek kendilerini hakim ya da savcı yerine koymasın. Davanın gizliliği, davadaki çocuklar, bebekler, ailenin korunması... Bütün bunlar, isimler neredeyse deşifre olmuş. Maalesef böyle dizi izler gibi bu işi karikatürize etmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Çocuğa karşı istismar konusunda büyük bir hassasiyetle bu işin üzerine gidilmesi gerekir." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Katalog suçlarda somut delil konusunda 4. Yargı Paketi tekrar gözden geçirilecek mi?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Katalog suçlarda hakim, genel bir teamül olarak tutuklama kararı veriyor ama öyle davalar var ki; tutuklanmış, 1,5 sene yargılama devam etmiş, sonunda berat kararı vermiş. Böyle çok vaka var, davalarda ortaya konan delillerin çok somut olmamasından dolayı. Burada zanlının mağduriyetinin önlenmesi de herhalde hukukun kurallarından birisidir. Bunun için birtakım somut delillerin olması ve bu delillerin savcı tarafından ifade edilmesi gerekir. Delilsiz bir yargılama sonucunda beraat etmiş kimsenin bu süre içerisinde tutuklanmasının olmaması gibi bir eleştiri var. Toplumun farklı kesimlerinden gelen çok kuvvetli bir eleştiri bu. Özellikle cinsel suçlar ve çocuğa karşı cinsel suçlar konusunda somut delil dediğimiz şey çok geniş alan. Doktor raporu somut delil. İllaki çok daha somut bir delil olmasına gerek yok. Bu deliller yoksa insanların sonrasında berat etmeleri mümkün olan davalarda çok uzun süre tutuklu kalmasının önlenmesi mevcut bir talepti. Bu taleple ilgili tartışmalar Meclis'teki komisyon görüşmelerinde büyük bir uyumla sürdürüldü. Söz, karar Meclis'in iradesindedir."

Kadına karşı şiddet

Numan Kurtulmuş, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı sonrası belli kesimlerde ortaya çıkan güven kaybı nasıl giderilecek. Kadınlar endişe etmeli midir?" sorusu üzerine, kadınların endişe etmemesi gerektiğini belirtti.

Kadına karşı şiddetin bir insanlık suçu olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bunun eğilip bükülmesi ve siyaset malzemesi yapılmasını fevkalade yadırgarım. Türkiye'de herhalde bir tane aklı başında vatandaş ne kadına karşı şiddetle savunur ne de çocuğa karşı cinsel istismarı savunur. Bu iki alan da siyasetin dışındadır, insani meselelerdir. Amacımız şiddeti önlemek mi, bu şiddetin konuşulması üzerinden siyaset yapmak mı? Bizim amacımız, insanlık suçu gördüğümüz kadına karşı şiddeti önleyecek hem hukuki tedbirlerimizi hem de mekanizmalarımızı geliştirmek. Bu insanlık meselesidir. Sadece kadınların meselesi değildir. Kadına Şiddete Karşı 4. Ulusal Eylem Paketi de çok güzel uygulamalara vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi partiler ve seçim kanunu

Siyasi partiler ve seçim kanuna ilişkin düzenleme çalışmasının hangi aşamada olduğu sorulan Kurtulmuş, bu konunun AK Parti'de ayrıntılı çalışıldığını ve belli bir taslağın oluşturulduğunu anımsattı.

Bu çalışmalar yürütülürken Meclis aritmetiği içerisinde hareket edildiğini dile getiren Kurtulmuş, "Burada Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni olan MHP'nin de bu konudaki fikirleri bizim için önemlidir, değerlidir. Hem seçim yasasında hem siyasi partiler yasasında MHP'nin görüşleri alındıktan sonra bir teklif ortaya çıkacak. Meclis tatilinden sonra gündeme gelecek gibi görünüyor." dedi.???????

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Siyaset, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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