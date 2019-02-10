Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da

27 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da, System.String[]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kurtulmuş, ilk olarak mozaik sergileme alanıyla dünyanın en büyük müzelerinden biri olma özelliğine sahip Hatay Arkeoloji Müzesini ziyaret etti.

Burada İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ile Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı'dan bilgi alan Kurtulmuş, müzenin ikinci etabında sergilenecek Antakya Lahiti'ni inceledi.

Kurtulmuş daha sonra merkez Antakya ilçesindeki Ulu Cami'de öğle namazını kılıp Kırıkhan ilçesine hareket etti.

Burada da Beyazıt-i Bestami Türbesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, türbe hakkında yetkililerden bilgi alıp dua etti.

Ziyarette Kurtulmuş'a eşi Sevgi Kurtulmuş ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Çelik Özgürsoy, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:04 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak Sedat Peker, Şarkıcı Küçük Onur'un Nişan Yüzüğünü Taktı

Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:31:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]