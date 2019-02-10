AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da
27 dakika önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Hatay
'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Kurtulmuş, ilk olarak mozaik sergileme alanıyla dünyanın en büyük müzelerinden biri olma özelliğine sahip Hatay Arkeoloji
Müzesini ziyaret etti.
Burada İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ile Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı'dan bilgi alan Kurtulmuş, müzenin ikinci etabında sergilenecek Antakya
Lahiti'ni inceledi.
Kurtulmuş daha sonra merkez Antakya ilçesindeki Ulu Cami'de öğle namazını kılıp Kırıkhan
ilçesine hareket etti.
Burada da Beyazıt-i Bestami Türbesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, türbe hakkında yetkililerden bilgi alıp dua etti.
Ziyarette Kurtulmuş'a eşi Sevgi Kurtulmuş
ile Hatay Valisi Rahmi Doğan
, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman
, Hacı Bayram Türkoğlu
, Sabahat Çelik Özgürsoy, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler
eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:04 Kaynak: AA
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