AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu ülke bu oyunları çok gördü. Milletimiz, sağduyu ve itidal ile oynanmak istenen oyunlara fırsat vermeyecektir."

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