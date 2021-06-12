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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İmam Hatip Neslinin Önderleri kitabının tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İmam Hatip Neslinin Önderleri kitabının tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması

12.06.2021 16:38
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İmam Hatip Neslinin Önderleri kitabının tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, imam hatip okullarının, Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde halkın geniş kesimlerinin üzerinde ittifak ettiği en önemli projelerden birisi olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, imam hatip okullarının, Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde halkın geniş kesimlerinin üzerinde ittifak ettiği en önemli projelerden birisi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince hazırlanan "İmam Hatip Neslinin Önderleri" kitabının, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasında, kitaba katkı sağlamaya gayret gösterdiğini belirtti.

Kitabın bir dönemin izlerinin toparlandığı, Türkiye'nin geneline ışık tutan bir çalışma olduğunu dile getiren Kurtulmuş, kitabın belgesel olarak hazırlanması önerisinde bulundu.

Rahmetli babası dolayısıyla imam hatip okullarının gelişmesinde emeği olanları çocuk yaşta tanıma fırsatı bulduğunu aktaran Kurtulmuş, o döneme küçük yaşında şahitlik ettiğine vurgu yaptı.

İmam hatip okulları meselesinin sadece bir eğitim çalışması olmadığına işaret eden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İmam hatip okulları, Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde halkın geniş kesimlerinin üzerinde ittifak ettiği en önemli projelerden birisidir. Hemen hemen toplumun bütün kesimlerince Vefa'daki o ilkokulun bulunduğu alanda ilk imam hatip olduğu andan itibaren büyük bir destek verilmiştir, Anadolu'nun her tarafında verilmiştir. Dolayısıyla bu ciddi bir eğitim reformu, eğitimde devrim niteliğinde bir adımdır. Aynı zamanda Türkiye'de toplumsal olarak artık büyük kesimlerin katıldığı, işin içerisinde yer aldığı önemli bir müşterek projedir, toplumsal bir projedir."

Numan Kurtulmuş, imam hatiplerin Türkiye sosyolojisinin yukarı doğru hareketlenmesini sağlayan müesseseler olduğunu kaydetti.

Bu okulların varlığı, gelişmesi ya da geriye gitmesinin Türkiye'deki demokrasi tarihinin de göstergesi olduğuna değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye'de millet egemenliği ne zaman artmışsa ne zaman gelişmişse milletin siyasette söz söyleme gücü ne zaman artmışsa imam hatip okullarının önünün açıldığını görüyoruz. Ne zaman bu okullar kapandıysa aslında bakıyorsunuz Türkiye'de ya darbeler olmuş ya da Türkiye'de millet iradesini yok sayan zihniyetler Türkiye'den almış başını gitmiş. 12 Mart'tan sonra, 12 Eylül'den sonra, 28 Şubat sürecinden sonra bu okulların önünün kesilmek istenmesinin sebepsiz olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda Türkiye'yi tepeden inme şekillendirmek isteyen, artık kendilerine göre bir şekilde adam etmek isteyen, toplumu dizayn etmek isteyenler toplumun yukarı doğru bu hareketliliğinden rahatsızlık duydukları için 12 Mart'ta da 12 Eylül'de de 28 Şubat'ta da bu okulların önünü kestiler."

Kurtulmuş, ülkenin genç nesillerinin en yüksek donanımla bu okullardan çıkabilmeleri için elden gelen her imkanı seferber edeceklerini sözlerine ekledi.

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal da 1950'li yılların başından bugünlere imam hatip okullarının 70 yıllık serüveninde yer alan, omuz veren, karınca kararınca bu davaya hizmet eden büyüklerin aziz hatırlarını yaşatmak, onları yeni nesillere tanıtabilmek üzere yola çıktıklarını ifade etti.

Çal, "Böyle bir çalışmayı bizlere nasip ettiği için yüce Rabb'ime hamdediyorum. Bu güzelliklerin taşınmasına ve yeni nesillerle buluşturulmasına bizi vesile kıldığı için ne mutlu bize. Öte yandan, bu meşakkatli ve zor işe talip olan, bu emaneti yüklenen çok değerli dostlarıma, ekibime de teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Naif Yılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Tayfur Esen, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, ilahiyatçı-yazar Mehmet Ali Sarı, eğitim gönüllüsü İlknur Görçin ile kitabı kaleme alan gazeteci-yazar Fatma Gülşen Koçak da programda konuşma yaptı.

Plaket ve hediye takdimi yapılan etkinlikte katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kitap hakkında

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yayınları'nca basımı yapılan kitapta, imam hatip okullarının kurulması ve ardından Türkiye genelinde yaygınlaşmasının hikayesi, o günleri yaşayan isimler tarafından anlatıldı.

Türkiye'nin 81 ilindeki imam hatip davasına gönül vermiş isimlerle onların yakınları veya talebeleriyle yapılan söyleşilerden oluşan çalışma, "Öncüler", "Hocalar" ve "Talebeler" başlığı altında üç ciltlik kitapta toplandı.

İmam Hatip, Cumhuriyet, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İmam Hatip Neslinin Önderleri kitabının tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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