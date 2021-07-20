AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Irak'ta yaşanan terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kardeş Irak halkının tamamının yanında, silahlı teröristlerin karşındayız" dedi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeter artık, masum Irak halkının terör çetelerinden çektiği. Bayram arefesinde masum insanların kanına giren insanlık düşmanı teröristleri ve arkasındaki güçleri nefretle kınıyorum. Kardeş Irak halkının tamamının yanında, silahlı teröristlerin karşındayız. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kaydetti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Irak'taki terör saldırına ilişkin açıklama - Son Dakika