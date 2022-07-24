AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'i ziyaret etti

Hizmetler sayesinde de milletten dua alındığına dikkati çeken Kurtulmuş, "İnşallah bir dahaki seçimde milletimiz, yeniden Cumhurbaşkanımızı, cumhurbaşkanı seçerek yoluna devam edecek ve Türkiye 'nin güçlü, büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünü sürdürecek. Hepimizin gayesi, çabası budur, duamız budur." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş: Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü ve büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka bir şansı yok

Kaynak: AA

Şükrü Başdeğirmen, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Isparta, Güncel, Son Dakika

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