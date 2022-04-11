AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İstanbul'da öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İstanbul'da öğrencilerle iftar yaptı

11.04.2022 21:32

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Tek başımıza güçlü bir şekilde, iki ayağımızla yere sağlam basarak, inşallah bu bölgede büyük bir bölgesel güç ve küresel bir aktör olarak yolumuza devam edeceğiz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Tek başımıza güçlü bir şekilde, iki ayağımızla yere sağlam basarak, inşallah bu bölgede büyük bir bölgesel güç ve küresel bir aktör olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Marmara Üniversitesi Genç Vizyon Kulübü Geleneksel İftar Programı'nda öğrencilerle iftar yapan Kurtulmuş, dünyanın Kovid-19 salgınından kurtulmasını dilerken, öğrencilerin ramazan-ı şerifini tebrik etti.

Dünya ülkelerinin zor bir dönemden geçtiğini, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın tesadüfen iki ülke arasında ortaya çıkan bir sonuç olmadığını belirten Kurtulmuş, önümüzdeki dönemde birtakım bölgesel ve küresel çatışmaların yaşanabileceğine vurgu yaptı.

Olası çatışmaların merkezinde olan ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, " Karadeniz'in, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın, Orta Doğu'nun, Kuzey Afrika'nın olduğu bu coğrafyada Türkiye olarak güçlü olarak ayakta durma mecburiyetimiz var." dedi.

Türkiye'nin esen rüzgarlara göre sağdan sola savrularak ayakta duramayacağını dile getiren Kurtulmuş, "Tek başımıza güçlü bir şekilde, iki ayağımızla yere sağlam basarak, inşallah bu bölgede büyük bir bölgesel güç ve küresel bir aktör olarak yolumuza devam edeceğiz. Bunun olması için en büyük sorumluluk da siz sevgili genç kardeşlerimize düşüyor." ifadelerini kulandı.

Dünyaya öncülük edecek gençlerin Türkiye'yi daha ileriye taşıyacağını aktaran Kurtulmuş, "Bir ülkenin güçlü olması sadece ekonomisinin güçlü olması, sadece sanayisinin güçlü olması, sadece dış ilişkilerinin güçlü olması ya da sadece savunma sanayisinin güçlü olmasıyla kaim değildir. Bu ülkenin en büyük gücü, inanmış, idealist, iyi yetişmiş, dünyayı iyi bilen, Türkiye'yi iyi bilen, kendi köklerini iyi bilen, medeniyetini ve değerlerini fevkalade özümsemiş genç arkadaşlarımızın üzerine yükselecektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, ülkenin en büyük kazanımı olan gençlerin Türkiye'yi çok daha güzel bir noktaya taşıyacağına inandığını sözlerine ekledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Marmara Üniversitesi Genç Vizyon Kulübü Başkanı Mehmet İbrahimbaş da programda selamlama konuşması yaptı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, iftar masasındaki misafirlere çorba servisi yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program dua okunmasıyla sona erdi. Kurtulmuş ve katılımcılar, programın ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İstanbul'da öğrencilerle iftar yaptı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İstanbul'da öğrencilerle iftar yaptı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İstanbul'da öğrencilerle iftar yaptı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İstanbul'da öğrencilerle iftar yaptı

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Kaynak: AA

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