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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kocaeli'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu: (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kocaeli'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu: (2)

27.09.2021 16:36
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kocaeli'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu: (2), System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bütün yüksek hedefleri yerine getirirken hiç şüphesiz güçlü olmak mecburiyetindeyiz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bütün yüksek hedefleri yerine getirirken hiç şüphesiz güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Eğitimde, teknolojide, sanayide, düşüncede, toplumsal yapıda, sivil toplum kuruluşlarında, sporda, sanatta her alanda güçlü olan bir Türkiye'yi kurmak boynumuzun borcudur." dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye'nin ayakları üzerinde durma gücüne kavuştuğunu söyledi.

Bugün Türkiye'nin her türlü meydan okumalara rağmen milli önceliklerini hedefleyerek yoluna devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Sadece Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarına hangi ülkelerin ne şekilde destek verdiğini biliyorsunuz. O ülkelerin defalarca 'Sakın oralara operasyon yapmayın, oradaki terör gruplarına dokunmayın' diye Türkiye'yi zaman zaman da nasıl yüksek perdeden tehdit ettiklerine şahit oldunuz. Bunların hiçbirine aldırmadan yolumuza devam ettik ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin güneyinden kaynaklanan terör sıkıntısını minimum noktaya indirdik." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini büyük bir hassasiyetle devam ettirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bulunan kaynaklara ilave olarak çok daha fazla kaynakları bularak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye, KKTC'de 'Kapalı Maraş bölgesini açamazsınız' demelerine rağmen Maraş bölgesini açarak, KKTC'nin egemenliğinin yanında durduğunu ifade ediyor. Aynı şekilde Türkiye özellikle savunma sanayisindeki muhteşem teknolojik gelişmeleriyle Ermenistan'ın 30 yıldır işgal ettiği Karabağ bölgesini işgalden kurtaran Azerbaycanlı kardeşlerimizle Türkiye savunma sanayisinin ürünleri olan İHA'larıyla, SİHA'larıyla diğer alet ve edevatımızla oranın bağımsızlığı için bütün gücünü ortaya koydu. Zor bir dönemde, zor bir coğrafyada yaşıyoruz ama işi kolaylaştıracak olan; kendi içimizdeki dayanışma, birlik, milli hedeflere kenetlenen, milletimizin manevi değerlerinden kaynaklanan gücü de yanımıza alarak, daha da ileriye giden kararlılığımız olacaktır."

"Yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır"

Siyasetin güçlü olması için ülkenin bütün kurum ve kuruluşlarının aynı hedefe doğru yürümesi, fikirlerin farklı olabileceğini ancak hedeflerin bir olması gerektiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Partilerimiz farklı olabilir ama Türkiye'yi küçük, etkisiz, başkalarının bekleme salonunda bekletilen bir ülke olarak asla bir yerde bekletemeyiz. Güçlü olacağız, büyük olacağız ve hep beraber dayanışma içerisinde hedeflerimizi daha ileriye götüreceğiz. Bu anlamda en büyük gücümüz ise hakkaniyete ve adalete dayalı bir dünyanın kurulması için mücadele etmektir. Türkiye bir yandan yeniden güçlü, büyük Türkiye hedefi etrafında kenetlenirken, işte BM salonlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği; dünyada bütün bu sorunların çözülmesi için de adil, hakkaniyetli, bütün milletlerin eşit olduğu, herkesin sözünün geçtiği yeni bir dünyanın kurulmasıdır. Bu hedefin öncülüğünü yapmak da Türkiye'ye düşüyor. Bütün yüksek hedefleri yerine getirirken hiç şüphesiz güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Eğitimde, teknolojide, sanayide, düşüncede, toplumsal yapıda, sivil toplum kuruluşlarında, sporda, sanatta her alanda güçlü olan bir Türkiye'yi kurmak boynumuzun borcudur. Bu istikamette yürüdükçe, en büyük gücümüz olan devlet ve millet kaynaşmasını eksiksiz şekilde sağladığımız sürece Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünde duracak hiçbir güç, hiçbir varlık, hiçbir uluslararası kuruluş yoktur."

Türkiye'nin geçmiş yıllarda en temel sıkıntılarından birinin, devlet ve millet arasındaki bağın tam kurulamaması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, son 20 yılda köprüler, havalimanları, yollar gibi muazzam işler yapıldığını ancak bunların içerisindeki en başta gelenlerden birinin ise devletle milletin bütünleşmesi olduğuna dikkati çekti.

Numan Kurtulmuş, devletin halktan soyut, yukarıda bir şey olmadığına işaret ederek, devletin vatandaşa hizmet için var olan kurumun adı olduğunu ifade etti.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda, Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

(Bitti)

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kocaeli'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kocaeli'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu: (2) - Son Dakika
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