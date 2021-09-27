AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kocaeli'de il danışma meclisi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz ne kadar rahatız değil mi? '2023'te Cumhurbaşkanımızı cumhurbaşkanı seçtireceğiz.' diyoruz. Bir de karşı tarafa bakıyoruz. Onlar kimi cumhurbaşkanı seçtirecek? Aday yok mu, yoksa çok mu?" dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 107. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Kurtulmuş, AK Parti iktidarlarının her girdiği seçimden birinci parti olarak çıktığını söyledi.

AK Parti'nin bir dava hareketinin adı olduğunu belirten Kurtulmuş, hedeflerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmak ideali etrafında mücadele etmektir. Bu kadronun amacı; yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmaktır. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle ülkemizi daha da güçlü kılarak dünya ülkeleri arasında lider bir ülke yapma azminden vazgeçmeyeceğiz."

Kurtulmuş, FETÖ'nün hain darbe girişimini hatırlatarak, "İşte 15 Temmuz gecesi bu aziz millet, ne kadar büyük bir irade sahibi olduğunu ortaya koymuştur. Bu çelik gibi iradeyi ortaya koyan, gösteren bütün milletimizden Allah razı olsun." dedi.

"AK Parti bütün yaş gruplarında birinci partidir"

Türkiye'nin gençlerinin AK Parti'den uzaklaştığı iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda şöyle laflar söylüyorlar, 'Efendim, Türkiye'nin gençleri AK Parti'den uzaklaşıyor.' Sevgili gençler, hangi anketi karşımıza getirip koyarlarsa koysunlar. Bunu söyleyince birilerinin ayarı bozuluyor. Geçen bunu İstanbul gençlik teşkilatımızın toplantısında söylemiştim. Hemen cevap geldi karşı taraftan. Dedim tamam, demek ki taş yerine gitmiş. Türkiye'deki bütün kamuoyu yoklamalarında, AK Parti bütün yaş gruplarında birinci partidir. Şimdi Z kuşağı vesaire diyorlar ya ben Z kuşağı olarak adlandırmıyorum. Bu bir sorumluluktur. Benim dedemin yaşadığı şartlar farklıydı, babamın yaşadığı şartlar farklıydı, benim yaşadığım şartlar farklıdır, benim evlatlarımın yaşadığı şartlar da farklıdır. Tabii ki herkesin kendi yaş grubu ve zamanı içerisinde farklı algıları olacak, hayata bakışları olacak, öncelikleri farklılaşacak. Eyvallah ama onun için dedim, iddiamız hiç değişmeyecek. Yeniden güçlü büyük Türkiye iddiasına sahip olacağız, adil bir dünyanın kurulması için hep mücadele edeceğiz. Kaç yaşında olursak olalım. Onun için diyoruz ki genç kuşak, Türkiye'nin en genç kuşağında da açık ara AK Parti birinci partidir. Türkiye'de Z kuşağı diyenler boşuna algıyla uğraşmasınlar, gelsinler Türkiye'nin gençlerini görsünler."

"Türkiye'nin gençlerine güveniyoruz"

Kurtulmuş, İstanbul'da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenlendiğini anımsatarak, "Türkiye'nin gençlerinden umutsuz olanları TEKNOFEST'E gidip, orayı incelemeye davet ediyorum. Türkiye'nin her yerinden gelen gençler, büyük bir teknolojik atılım içerisinde Türkiye'nin yerli ürünlerini gururla orada görüyor. Büyük bir gelecek ufkuyla, büyük bir gelecek hayaliyle Türkiye'yi daha ileriye götürmek için mücadele ediyorlar. Türkiye'nin gençleri nerede diye soranlar, Türkiye'nin gençlerinin yerini, yolunu kaybettiğini zannedenler, kendi karamsar dünyalarından başlarını kaldırsınlar TEKNOFEST'e baksınlar, gelsinler buradaki AK gençliği görsünler, üniversitelerdeki, liselerdeki pırıl pırıl çocuklarımızı görsünler. Türkiye'nin gençlerine güveniyoruz, Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Türkiye'nin gençleri inşallah çok daha aydınlık bir yarını kuracaktır, çelik bir iradeyle, sağlam bir iradeyle yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Siyasetin kilidinin halkın rızasını kazanmak olduğunu, bunun için mücadele edeceklerini anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ne kadar rahatız değil mi? '2023'te Cumhurbaşkanımızı cumhurbaşkanı seçtireceğiz.' diyoruz. Bir de karşı tarafa bakıyoruz. Onlar kimi cumhurbaşkanı seçtirecek? Aday yok mu, yoksa çok mu? Şimdi bakıyorsunuz zaten ittifakları gizli, anlaşmaları gizli ama iş birlikleri açık olan bir ortak daha var. Bugün de deklarasyon yayınlamışlar, diyorlar ki 'Biz ittifak arayışında falan değiliz.' çünkü arayışında değiller, ittifaklarını gizli bir şekilde kurmuş vaziyetteler. CHP ile İYİ Parti onlar ortada görünüyor, başka diğer partiler de yanlarında görünüyor. Peki her gün seçim istiyorsunuz, 'Hadi gelin, yarın seçim yapalım.' dense kimi aday göstereceksiniz? 'Biz buluruz o adayı.' diyorlar. İyi de biri diyor ki 'Ben cumhurbaşkanı olmak isterim tabii.' öteki diyor ki 'Ben de cumhurbaşkanı adayı olmak isterim.' Sonra öteki hanımefendi bugün değiştirmiş, diyor ki 'Ben başbakan olmak istiyorum.' İyi de değerli kardeşim, başbakanlık sistemi kalkalı çok oldu. Başbakanlık diye bir müessese yok, 'Bir araya geleceğiz, ittifak kuracağız, ondan sonra cumhurbaşkanlığını bitireceğiz tekrar başbakanlığa geçeceğiz.' İyi de bu millet bir anayasa değişikliği yapmamış ve başbakanlık sisteminden cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiş gibi nasıl konuşuyorsunuz? Sonra bu 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' dediğiniz şey nedir? CHP ne anlıyor, İYİ Parti ne anlıyor, HDP ne anlıyor ve diğerleri bundan ne anlıyor?

Seçimde sanki cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmeyecekmiş gibi konuşmayı da siyaseten anlamıyorum. 'Efendim biz bunu değiştireceğiz.' Tabii ki yolu var. Nasıl cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiysek aynı yolu takip edip geriye döneceksiniz. Onun için de önce sandıktan birinci çıkacaksınız, önce sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'ı değiştirebilecek bir imkana sahip olacaksınız... Ama siz diyorsunuz ki 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin.' Öyle mi? Yıllardır bunu söylüyorsunuz. Ne gelsin? Belli değil. Kim gelsin? Hiç belli değil. Bu millet de diyor ki 'Recep Tayyip Erdoğan'la beraberiz ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden açık ara cumhurbaşkanı olması için gayret sarf ediyoruz."

Kurtulmuş, AK Parti'nin başarısının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısının arkasında çok sebepler olduğuna ama bunların en başında insanların gönlüne girmenin geldiğine işaret ederek, iddia, irade ve ahlak sahibi olan bir siyasi kadro olarak yollarına devam ettiklerini kaydetti.

Mahalle mahalle, sandık sandık çalışacaklarını ve 2023'ten büyük bir başarıyla çıkacaklarını dile getiren Kurtulmuş, 2024'te de Kocaeli'de başta İzmit Belediyesi olmak üzere bütün belediyelerde AK Parti'yi açık ara birinci parti yapacaklarını sözlerine ekledi.